Синоптики обещают во вторник в Петербурге жару до плюс 26 градусов
Но уже вечером снова придут дожди.
Но уже вечером снова придут дожди.
Похоже, Петербург дождался лета! Во вторник, 11 июля, на город буквально обрушится настоящая жара — синоптики обещают, что воздух прогреется до плюс 26 градусов Цельсия. И это, между прочим, впервые в этом году!
Правда, будет не безветренно. Порывы теплого южного, порой
Ну, а чтобы напомнить горожанам, что они живут в Петербурге, к вечеру пройдут дожди. Но синоптики обещают, что поливать город будет только местами, и дождь не затянется надолго. Так что жителям некоторых районов Северной столицы сегодня особенно повезет: будет и жарко, и солнечно весь день.
Ну, а к концу недели в городе немного похолодает. Столбик термометра опустится до плюс 20 градусов, будет пасмурно, и снова в город придут дожди.