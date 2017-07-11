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09:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики обещают во вторник в Петербурге жару до плюс 26 градусов

Но уже вечером снова придут дожди.

Источник: РИА "Новости"

Похоже, Петербург дождался лета! Во вторник, 11 июля, на город буквально обрушится настоящая жара — синоптики обещают, что воздух прогреется до плюс 26 градусов Цельсия. И это, между прочим, впервые в этом году!

Правда, будет не безветренно. Порывы теплого южного, порой юго-восточного ветра могут достигать пяти-десяти метров в секунду. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, а днем будет понижаться.

Ну, а чтобы напомнить горожанам, что они живут в Петербурге, к вечеру пройдут дожди. Но синоптики обещают, что поливать город будет только местами, и дождь не затянется надолго. Так что жителям некоторых районов Северной столицы сегодня особенно повезет: будет и жарко, и солнечно весь день.

Ну, а к концу недели в городе немного похолодает. Столбик термометра опустится до плюс 20 градусов, будет пасмурно, и снова в город придут дожди.

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