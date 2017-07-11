Участки Ленинградского проспекта в Москве перекрыты до конца года из-за строительства ТПК
ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы столицы. Его длина составит около 65 км.
ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы столицы. Его длина составит около 65 км.
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Движение полностью перекрыто до конца года на участках Театральной и Московской аллей Ленинградского проспекта в Москве в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура (ТПК). Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на портале столичной мэрии.
«По 31 декабря перекрыты Театральная аллея от
ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы Москвы. Его длина составит порядка 65 км, на кольце разместится более 30 станций. На ТПК появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь — с радиальными направлениями железных дорог и два — с Московским центральным кольцом.
В этом году для пассажиров откроются первые пять станций ТПК на участке от «Делового центра» до «Петровского парка».