Участки Ленинградского проспекта в Москве перекрыты до конца года из-за строительства ТПК

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Движение полностью перекрыто до конца года на участках Театральной и Московской аллей Ленинградского проспекта в Москве в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура (ТПК). Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на портале столичной мэрии.

«По 31 декабря перекрыты Театральная аллея от Петровско-Разумовской аллеи до Московской и Московская аллея от дома 36, корпуса 5 до дома 36, корпуса 51. На Ленинградском проспекте от дома 33а до дома 35 ограничено движение по одной полосе», — говорится в сообщении.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы Москвы. Его длина составит порядка 65 км, на кольце разместится более 30 станций. На ТПК появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь — с радиальными направлениями железных дорог и два — с Московским центральным кольцом.