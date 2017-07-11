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09:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ливень, грозы и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 12 июля

МЧС рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ливень, грозы и ветер до 18 м/с ожидаются в западных, северо-западных и северо-восточных районах Иркутской области 12 июля. Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности при сильном ветре, чтобы не получить травмы и увечья. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

11—13 июля местами в южных и верхнеленских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

«Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает населению о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В период действия особого противопожарного режима вводится категорический запрет на использование открытого огня: недопустимы палы травы и сжигание мусора. Нарушение требований пожарной безопасности, особенно в условиях сильного ветра может привести к катастрофическим последствиям», — говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101» (с мобильного).

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