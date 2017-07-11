Ливень, грозы и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 12 июля
МЧС рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.
МЧС рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Ливень, грозы и ветер до 18 м/с ожидаются в западных,
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«Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает населению о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В период действия особого противопожарного режима вводится категорический запрет на использование открытого огня: недопустимы палы травы и сжигание мусора. Нарушение требований пожарной безопасности, особенно в условиях сильного ветра может привести к катастрофическим последствиям», — говорится в сообщении.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую