12 июля в ряде домов Казани не будет света
(Город Казань KZN.RU, 11 июля). 12 июля в ряде домов Казани не будет света. Электричество отключат в домах Вахитовского,
(Город Казань KZN.RU, 11 июля). 12 июля в ряде домов Казани не будет света. Электричество отключат в домах Вахитовского,
С 9.00 до 16.00 электричество отключат в домах Вахитовского района по адресам: ул. Нариманова, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56 (Республиканский
С 8.00 до 13.00 света не будет в
С 9.00 до 17.00 без света останутся жители частных домов Приволжского района. Так, в поселке Борисково электричество отключат по улицам — Горийская и Запорожская. А в поселке Кукушкино по улицам: Загородная, Парниковая,
С 8.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Большие Дербышки Советского района в домах по улицам Заречная и Новая.
Кроме того, света не будет в ряде промышленных и административных зданий
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает