12 июля в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 16.00 электричество отключат в домах Вахитовского района по адресам: ул. Нариманова, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56 (Республиканский кожно-венерологический диспансер), 58, 60, 62.

С 8.00 до 13.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: пр. Амирхана, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61. В этот же день с 13.00 до 18.00 электричество отключат по пр. Амирхана, 67, 69, 71, ул. Чуйкова, 50, 52. Кроме того, с 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: ул. Апастовская, 5, 7, 9, 11, 11а, ул. Я. Гашека, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, ул. Голубятникова, 27, 29, 33, 35, ул. Монтажная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13а, ул. Пермская, 2, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, ул. Совнархозовская, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ул. Филиальная, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители частных домов Приволжского района. Так, в поселке Борисково электричество отключат по улицам — Горийская и Запорожская. А в поселке Кукушкино по улицам: Загородная, Парниковая, Параллельно-Прогонная, Параллельно-Кисловодская, Прогонная.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Большие Дербышки Советского района в домах по улицам Заречная и Новая.

Кроме того, света не будет в ряде промышленных и административных зданий Ново-Савиновского района.