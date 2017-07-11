На дорогах Волгограда появится 850 новых светофоров
850 новых светофоров и 86 современных остановочных павильонов появится в Волгограде до конца года.
850 новых светофоров и 86 современных остановочных павильонов появится в Волгограде до конца года.
Дорожная инфраструктура будет обновлена в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Также в порядок приведут 16 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, установят более 4 тысяч новых дорожных знаков. Основной же работой станет непосредственно ремонт дорог — до конца года планируется привести в порядок 1,1 миллиона квадратных метров дорожного покрытия в Волгограде.
Работы, по данным комитета транспорта, направлены на повышение безопасности городских дорог и снижение аварийности на проблемных участках.
Напомним, что на первом этапе федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» региону необходимо привести в порядок 140 объектов в Волгограде, Волжском и на прилегающих к областному центру территориях. В настоящее время идет ремонт на нескольких участках.