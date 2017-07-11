На дорогах Волгограда появится 850 новых светофоров

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Дорожная инфраструктура будет обновлена в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Также в порядок приведут 16 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, установят более 4 тысяч новых дорожных знаков. Основной же работой станет непосредственно ремонт дорог — до конца года планируется привести в порядок 1,1 миллиона квадратных метров дорожного покрытия в Волгограде.

Работы, по данным комитета транспорта, направлены на повышение безопасности городских дорог и снижение аварийности на проблемных участках.