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10:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

На дорогах Волгограда появится 850 новых светофоров

850 новых светофоров и 86 современных остановочных павильонов появится в Волгограде до конца года.

Источник: Аргументы и факты

Дорожная инфраструктура будет обновлена в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Также в порядок приведут 16 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, установят более 4 тысяч новых дорожных знаков. Основной же работой станет непосредственно ремонт дорог — до конца года планируется привести в порядок 1,1 миллиона квадратных метров дорожного покрытия в Волгограде.

Работы, по данным комитета транспорта, направлены на повышение безопасности городских дорог и снижение аварийности на проблемных участках.

Напомним, что на первом этапе федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» региону необходимо привести в порядок 140 объектов в Волгограде, Волжском и на прилегающих к областному центру территориях. В настоящее время идет ремонт на нескольких участках.

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