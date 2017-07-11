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12:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

КСП Волгоградской области выявила нарушения в финансовой деятельности НЭТа

В Волгограде состоялось заседание коллегии Контрольно-счетной палаты, посвященное проверке Нового Экспериментального Театра, сообщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Председатель контрольно-счётной палаты Волгоградской области Игорь Дьяченко прокомментировал документ, особо остановившись на финансово-хозяйственной деятельности театра, в частности итогах выполнения госзаказа, рассказал о зарплатах актеров и художественного руководителя, аукционов. По словам председателя КСП, театр вольно интерпретировал возможность трат бюджетных денег и доходов от платной деятельности. Учреждение завышало штатный объем фонда оплаты труда. При нормативе 195 человек фактическое штатное расписание было утверждено на 317 человек.

Всего КСП нашла в деятельности Волгоградской филармонии нарушения на 4 миллиона рублей. Игорь Дьяченко особо остановился на уровне зарплат в театре: «Постановление администрации установило максимальную надбавку в 250%,. Однако фактически надбавка составляла 570%. Специалисты КСП выяснили, что ряд договоров были заключены с массовыми нарушениями, а закупки в 80% проводились из одного источника».

Серьезные нарушения выявлены и в части капитального ремонта. Он был запланирован в бюджете на сумму в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Однако заявленные театром виды работ относятся к текущему ремонту. А он должен быть оплачен из собственных доходов от платной деятельности.

Остановился Дьяченко на договоре с художественным руководителем театра. Он был заключен до 2025 года на 36 миллионов рублей. Специалисты палаты выявили в контракте признаки «заинтересованности» и завышенные расценки.

Известно, что КСП направит материалы проверки в прокуратуру и профильные комитеты администрации Волгоградской области.

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