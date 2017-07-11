КСП Волгоградской области выявила нарушения в финансовой деятельности НЭТа
В Волгограде состоялось заседание коллегии
В Волгограде состоялось заседание коллегии
Председатель
Всего КСП нашла в деятельности Волгоградской филармонии нарушения на 4 миллиона рублей. Игорь Дьяченко особо остановился на уровне зарплат в театре: «Постановление администрации установило максимальную надбавку в 250%,. Однако фактически надбавка составляла 570%. Специалисты КСП выяснили, что ряд договоров были заключены с массовыми нарушениями, а закупки в 80% проводились из одного источника».
Серьезные нарушения выявлены и в части капитального ремонта. Он был запланирован в бюджете на сумму в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Однако заявленные театром виды работ относятся к текущему ремонту. А он должен быть оплачен из собственных доходов от платной деятельности.
Остановился Дьяченко на договоре с художественным руководителем театра. Он был заключен до 2025 года на 36 миллионов рублей. Специалисты палаты выявили в контракте признаки «заинтересованности» и завышенные расценки.
Известно, что КСП направит материалы проверки в прокуратуру и профильные комитеты администрации Волгоградской области.