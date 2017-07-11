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10:56 (мск), источник: Вести Приморье

Купаться в Приморье можно на 55 пляжах

На сегодня освидетельствование прошли 55 пляжных территорий. Эти места отдыха соответствуют всем необходимым санитарным нормам и требованиям безопасности. В планах ГИМС — в ближайшее время согласовать купание еще на 15 пляжах.

Источник: Вести Приморье

Еще пять мест отдыха Приморья добавилось к списку официально разрешенных для купания. Таким образом, общее число безопасных пляжей составило 55.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на сегодня освидетельствование прошли 55 пляжных территорий. Эти места отдыха соответствуют всем необходимым санитарным нормам и требованиям безопасности. В планах ГИМС — в ближайшее время согласовать купание еще на 15 пляжах.

Всего в 2017 году в Приморье планируется открыть для купания почти 80 пляжей. В этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть. Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском муниципальных районах. Здесь проверку на соответствие нормам ГИМС будут проходить 14, 11, 35 и 10 пляжных территорий соответственно.

Однако, не во всех муниципалитетах, обладающих богатым пляжным потенциалом, работа по подготовке прибрежных территорий к купальному сезону ведется достаточно активно. Кроме того, есть ряд северо-восточных районов — Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский районы, где температура воды для купания даже в разгар сезона слишком низкая, и арендаторы территорий не считают нужным проводить освидетельствование прибрежной территории в качестве пляжа.

Напомним, информация о местах летнего отдыха в крае размещена на федеральном туристическом портале Russia.travel. В настоящий момент на ресурсе можно найти сведения о 26 пляжных объектах, которые представлены на специальной платформе «Пляжный отдых» в разделе региона. Кроме того, с информацией о пляжных территориях Приморья можно ознакомиться на сайте ТИЦ.

Специалисты напоминают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях. В случае происшествия следует немедленно звонить по телефону 101.

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