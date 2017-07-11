Более двух миллионов деревьев высадили в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, деревья высадили в Чугуевском, Тернейском, Партизанском, Анучинском, Пожарском, Дальнереченском, Красноармейском, Шкотовском, Кавалеровском муниципальных районах.
В первую очередь восстанавливаются лесные насаждения на месте бывших свалок, пустырей и на территориях, пострадавших от пожаров или незаконных лесных рубок.
В основном высаживаются хвойные породы деревьев. Уже посажено более двух миллионов молодых деревьев на площади почти 700 гектаров. Всего же вместе с естественным восстановлением новые леса появились на площади в почти четыре тысячи гектаров.
В основном высаживали 3−4-хлетние саженцы сосны корейской, ясеня маньчжурского, ели аянской и лиственницы. Лесовосстановление будет вестись на протяжении всего года.
Всего на землях лесного фонда Приморья в 2017 году планируется высадить более 3,5 миллионов саженцев на площади более тысячи гектаров. В одном из питомников посеяно шесть тонн семян корейского кедра, из которого планируется вырастить 1,5 млн. саженцев.
В Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии в регионе. План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.