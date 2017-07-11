В Мехико нашли уникальную гробницу «золотого волка»

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В апреле этого года, при раскопках в районе центральной площади Мехико, археологи сделали беспрецедентную находку. Только сейчас, по завершении первого этапа исследований, ученые сообщили об открытии прессе.

Сокало, главная площадь мексиканской столицы, и ее грандиозный кафедральный собор были построены на месте древней столицы ацтеков, Теночтитлана, поверх разрушенных в 1521 году ацтекских храмов. Необычная находка была сделана у подножья каменных ступеней, которые некогда вели на вершину одного из них — Темпло Майор или «великого храма Теночтитлана». Проведение раскопок в этом оживленном и плотно застроенном квартале стало возможно после сноса двух зданий.

Археологи наткнулись на небольшую каменную гробницу, внутренний объем которой не превышает 0,3 кубических метра. Внутри они обнаружили останки жертвенного животного — молодого волка, убитого и захороненного более 500 лет назад. Исследования показали, что это восьмимесячный самец, по волчьим меркам — совсем подросток, еще не достигший размеров взрослого волка.

Останки молодого волка, похороненные с богатыми погребальными дарами. | Источник: Reuters

После ритуального заклания останки животного были погребены с почестями и необычно богатыми дарами. Ученые говорят о беспрецедентном качестве и количестве золотых украшений: на теле волка археологи обнаружили в общей сложности 22 предмета, среди которых — подвески в форме символов или покрытые символическими изображениями, носовое кольцо и круглая нагрудная пластина, сделанные из тонких листов золота, сообщил агентству Reuters руководитель раскопок Леонардо Лопес (Leonardo Náuhmitl López Luján), глава археологического проекта Темпло Майор.

Золотые предметы в форме ацтекских символов, найденные в гробнице «золотого волка». | Источник: Reuters

Помимо золотых украшений, на теле волка был найден «пояс» из ракушек, привезенных с побережья Атлантического океана. Останки животного были аккуратно уложены поверх слоя каменных ножей. Рядом с волком в гробнице лежали останки других некогда живых обитателей стихий воздуха, земли и моря, имевшими символическое и ритуальное значение — так ацтеки поддерживали связь с окружающим миром, дарующим жизнь.

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Еще одна немаловажная деталь — волк был погребен мордой на запад, сообщил Леонард Лопес. В ацтекской мифологии волк, смотрящий на запад, символизировал Уицилопочтли, бога войны и солнца, покровителя Теночтитлана. Ацтеки также верили, что бог грозы и смерти Шолотль и его собака (или волк) сопровождают павших воинов во время опасного путешествия в иной мир.

«Можно с уверенностью утверждать, что мы нашли крупнейшее и наиболее изысканное собрание золотых предметов из всех, когда-либо найденных в этом районе», — говорит Лопес. Археолог имеет в виду тот факт, что за почти 40 лет раскопок в центре Мехико было найдено в общей сложности 205 ацтекских захоронений с погребальными дарами, но лишь 16 из них содержали золотые артефакты.

Археолог Алехандра Молина исследует захоронение «золотого волка». | Источник: Reuters

При этом известно, что ацтеки очень ценили золото, однако почти все его запасы были изъяты испанцами и переплавлены в слитки для удобства перевозки в Европу. Впрочем, некоторые вещи для ацтеков были дороже золота: это нефрит и перья священной птицы квезаль.

«Дефицит» золота среди находок объясняется и банальным грабежом. Гробница «золотого волка» избежала этой участи по счастливой случайности: археологи выяснили, что каменная могила была повреждена в 1900 году при прокладке канализационных труб. Тогда рабочие либо не заметили погребение, либо не поняли, что лежит в полости между камнями. «Если бы они увидели там золотые предметы, они бы непременно их забрали», — утверждает Лопес.

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«Золотой волк» был принесен в жертву и погребен в период царствования Ауисотля (1486 -1502), жестокого и воинственного правителя, расширившего границы ацтекской империи далеко на юг, до границ современной Гватемалы.

Ученые собираются провести дополнительные исследования волчьих останков, а именно — грудной клетки и ребер, чтобы подтвердить теорию о способе жертвоприношения. Лопес считает, что сердце еще живого волка было вырвано из груди как часть жертвенного ритуала — так же, как поступали с пленными воинами во время жертвоприношений на залитых кровью террасах ацтекских храмов.