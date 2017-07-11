В Мехико нашли уникальную гробницу «золотого волка»
При раскопках в центре Мехико — бывшей ацтекской столицы, Теночтитлана, — археологи нашли гробницу волка с самым крупным и изысканным собранием золотых предметов из всех,
При раскопках в центре Мехико — бывшей ацтекской столицы, Теночтитлана, — археологи нашли гробницу волка с самым крупным и изысканным собранием золотых предметов из всех,
В апреле этого года, при раскопках в районе центральной площади Мехико, археологи сделали беспрецедентную находку. Только сейчас, по завершении первого этапа исследований, ученые сообщили об открытии прессе.
Сокало, главная площадь мексиканской столицы, и ее грандиозный кафедральный собор были построены на месте древней столицы ацтеков, Теночтитлана, поверх разрушенных в 1521 году ацтекских храмов. Необычная находка была сделана у подножья каменных ступеней, которые некогда вели на вершину одного из них — Темпло Майор или «великого храма Теночтитлана». Проведение раскопок в этом оживленном и плотно застроенном квартале стало возможно после сноса двух зданий.
Археологи наткнулись на небольшую каменную гробницу, внутренний объем которой не превышает 0,3 кубических метра. Внутри они обнаружили останки жертвенного животного — молодого волка, убитого и захороненного более 500 лет назад. Исследования показали, что это восьмимесячный самец, по волчьим меркам — совсем подросток, еще не достигший размеров взрослого волка.
После ритуального заклания останки животного были погребены с почестями и необычно богатыми дарами. Ученые говорят о беспрецедентном качестве и количестве золотых украшений: на теле волка археологи обнаружили в общей сложности 22 предмета, среди которых — подвески в форме символов или покрытые символическими изображениями, носовое кольцо и круглая нагрудная пластина, сделанные из тонких листов золота, сообщил агентству Reuters руководитель раскопок Леонардо Лопес (Leonardo Náuhmitl López Luján), глава археологического проекта Темпло Майор.
Помимо золотых украшений, на теле волка был найден «пояс» из ракушек, привезенных с побережья Атлантического океана. Останки животного были аккуратно уложены поверх слоя каменных ножей. Рядом с волком в гробнице лежали останки других некогда живых обитателей стихий воздуха, земли и моря, имевшими символическое и ритуальное значение — так ацтеки поддерживали связь с окружающим миром, дарующим жизнь.
Еще одна немаловажная деталь — волк был погребен мордой на запад, сообщил Леонард Лопес. В ацтекской мифологии волк, смотрящий на запад, символизировал Уицилопочтли, бога войны и солнца, покровителя Теночтитлана. Ацтеки также верили, что бог грозы и смерти Шолотль и его собака (или волк) сопровождают павших воинов во время опасного путешествия в иной мир.
«Можно с уверенностью утверждать, что мы нашли крупнейшее и наиболее изысканное собрание золотых предметов из всех,
При этом известно, что ацтеки очень ценили золото, однако почти все его запасы были изъяты испанцами и переплавлены в слитки для удобства перевозки в Европу. Впрочем, некоторые вещи для ацтеков были дороже золота: это нефрит и перья священной птицы квезаль.
«Дефицит» золота среди находок объясняется и банальным грабежом. Гробница «золотого волка» избежала этой участи по счастливой случайности: археологи выяснили, что каменная могила была повреждена в 1900 году при прокладке канализационных труб. Тогда рабочие либо не заметили погребение, либо не поняли, что лежит в полости между камнями. «Если бы они увидели там золотые предметы, они бы непременно их забрали», — утверждает Лопес.
«Золотой волк» был принесен в жертву и погребен в период царствования Ауисотля (1486 -1502), жестокого и воинственного правителя, расширившего границы ацтекской империи далеко на юг, до границ современной Гватемалы.
Ученые собираются провести дополнительные исследования волчьих останков, а именно — грудной клетки и ребер, чтобы подтвердить теорию о способе жертвоприношения. Лопес считает, что сердце еще живого волка было вырвано из груди как часть жертвенного ритуала — так же, как поступали с пленными воинами во время жертвоприношений на залитых кровью террасах ацтекских храмов.
Однако, по мнению ученых, это не было проявлением бытовой жестокости или избыточной кровожадности. Ацтеки не просто убивали живых существ, включая людей. Жертвоприношения были тщательно продуманными, глубоко символичными ритуалами, подпитывающими «присутствие богов в жизни людей», по выражению религиоведа и специалиста по истории ацтеков Дэвида Карраско из Гарвардского университета.