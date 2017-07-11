Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Смягчен приговор подделавшей справку актрисе ради ужина с Путиным
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8ДТП в Баварии
10:52 (мск), источник: СуперОмск

Иркутская таможня: задержанный с книгой Брэдбери омич оказался женщиной

Представители иркутской таможни опровергли факт задержания пассажира с книгой Рэя Брэдбери.

Иркутская таможня опровергла факт задержания 8 июля в аэропорту омича с книгой Рэя Брэдбери.

Представители таможни заявили, что в этот день для проверки задержали лишь одну женщину из-за того, что в ее багаже была обнаружена книга, обложку которой не удалось разглядеть на рентгене.

Читайте также
Жителя Омска задержали в аэропорту Иркутска за чтение книги Брэдбери

проверки женщина была отпущена. Никакого Антона Курочкина с книгой Рэя Брэдбери в здании аэровокзала в этот день не было.

Напомним, что ранее в социальных сетях пользователь Антон Курочкин сообщил, что его задержали на полтора часа в аэропорту Иркутска, конфисковав книгу Рэя Брэдбери «Дзэн в искусстве написания книг» и загранпаспорт. 10 июля страница Курочкина была удалена.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
В Amnesty заявили о гуманитарной катастрофе из-за боев за Мосул
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Петербуржцы задолжали за капремонт более миллиарда рублей
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь