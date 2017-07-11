Иркутская таможня: задержанный с книгой Брэдбери омич оказался женщиной
Представители иркутской таможни опровергли факт задержания пассажира с книгой Рэя Брэдбери.
Представители иркутской таможни опровергли факт задержания пассажира с книгой Рэя Брэдбери.
Иркутская таможня опровергла факт задержания 8 июля в аэропорту омича с книгой Рэя Брэдбери.
Представители таможни заявили, что в этот день для проверки задержали лишь одну женщину
проверки женщина была отпущена. Никакого Антона Курочкина с книгой Рэя Брэдбери в здании аэровокзала в этот день не было.
Напомним, что ранее в социальных сетях пользователь Антон Курочкин сообщил, что его задержали на полтора часа в аэропорту Иркутска, конфисковав книгу Рэя Брэдбери «Дзэн в искусстве написания книг» и загранпаспорт. 10 июля страница Курочкина была удалена.