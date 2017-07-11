Иркутская таможня: задержанный с книгой Брэдбери омич оказался женщиной

Иркутская таможня опровергла факт задержания 8 июля в аэропорту омича с книгой Рэя Брэдбери.

Представители таможни заявили, что в этот день для проверки задержали лишь одну женщину из-за того, что в ее багаже была обнаружена книга, обложку которой не удалось разглядеть на рентгене.

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проверки женщина была отпущена. Никакого Антона Курочкина с книгой Рэя Брэдбери в здании аэровокзала в этот день не было.

Напомним, что ранее в социальных сетях пользователь Антон Курочкин сообщил, что его задержали на полтора часа в аэропорту Иркутска, конфисковав книгу Рэя Брэдбери «Дзэн в искусстве написания книг» и загранпаспорт. 10 июля страница Курочкина была удалена.