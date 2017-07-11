Житель Флориды пожаловался на макак
Житель американского города Окала, штат Флорида, пожаловался на группу
Житель американского города Окала, штат Флорида, пожаловался на группу
Мужчина установил у себя во дворе кормушку для оленей и автоматические камеры, чтобы фотографировать животных, однако вместо оленей в кадр попали обезьяны. На одном из снимков он насчитал 50 макак.
Резусы появляются возле кормушки дважды в день. Они ведут себя организованно и агрессивно. За несколько дней приматы утащили более 110 килограммов корма.
Власти полагают, что обезьяны сбежали из парка
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В мае сообщалось, что в Бангкоке поймали и посадили на диету дикого