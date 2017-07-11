Только 11% россиян получают компенсацию за переработку, заявили в Роструде

Источник: РИА Новости

Ведомство в июне провело на портале «Работа в России» опрос «задерживаетесь ли Вы на работе?», в котором приняли участие две тысячи человек.

«Из числа опрошенных 32% сообщили, что постоянно задерживаются на работе, 30% задерживаются редко (1−2 раза в месяц), 28% — часто (1−2 раза в неделю) и только около 10% участников опроса отметили, что никогда не задерживаются на работе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом не все работодатели оплачивают сверхурочную работу. Так, 11% респондентов сообщили, что получают финансовую компенсацию за «переработки», 8% работников задержки на работе компенсируются в виде отгулов, и почти 60% опрошенных в случае задержек на работе не получают никаких компенсаций.

Как показал опрос, больше 40% респондентов готовы задержаться на работе в случае оплаты этих часов в двойном размере.

В Роструде напомнили, что порядок оплаты сверхурочной работы прописан в статье 152 Трудового кодекса РФ. За первые два часа работы, отработанные сверх установленной нормы рабочего времени, предусмотрена компенсация в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.