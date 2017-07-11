Жителей Казани приглашают на фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»

На мероприятии посетителей ждет более 20 бесплатных площадок, большое количество воздушных змеев самых разнообразных форм, расцветок и размеров, хорошее настроение и дружеская атмосфера. Кроме того на фестивале пройдут мастер-классы по созданию змеев, любительский чемпионат самодельных воздушных змеев, будет работать игротека, раздача комплиментов от партнеров события.