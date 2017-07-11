Жителей Казани приглашают на фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»
(Город Казань KZN.RU, 11 июля). 15 июля на набережной у Центра семьи «Казан» (Чаша) состоится городской фестиваль воздушных змеев «Летать легко!».
(Город Казань KZN.RU, 11 июля). 15 июля на набережной у Центра семьи «Казан» (Чаша) состоится городской фестиваль воздушных змеев «Летать легко!».
На мероприятии посетителей ждет более 20 бесплатных площадок, большое количество воздушных змеев самых разнообразных форм, расцветок и размеров, хорошее настроение и дружеская атмосфера. Кроме того на фестивале пройдут
Посетить фестиваль «Летать легко!» сможет любой желающий, вход на мероприятие — свободный. Работа площадок продлится с 12.00 до 18.00, сообщает Комитет по делам детей и молодежи Исполкома Казани.