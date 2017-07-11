Супруги из Краснодарского края победили на форуме молодых семей

Форум молодых семей накануне завершился в Костромской области. Пары из разных регионов России поучаствовали в образовательной программе и выставке народных ремесел. Семьи работали на дискуссионных площадках, соревновались в игре «Что? Где? Когда?» со знатоком Алексеем Блиновым, посетили концерт Родиона Газманова и различные вечерние развлекательные мероприятия.

В рамках форума также наградили победителей всероссийского конкурса молодежных проектов, которые получили гранты в размере 100 и 200 тысяч рублей на реализацию своих идей, сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.