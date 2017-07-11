Уровень Амура возле Хабаровска упадет из-за дождей

— Сейчас уровень Амура достаточно низкий и продолжит падать на 30−40 см. Дожди, которые ожидаются на неделе, пройдут точечно и этого недостаточно, чтобы можно было говорить о неблагоприятных гидрологических явлениях на Амуре, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — К тому же, ситуация с подъемом уровня воды в реке во многом зависит от Уссури, а там сейчас осадков нет. Идут дожди в Амурской области, возможно, что через неделю подъем уровня воды дойдет до Хабаровского края, но сказать точно пока нельзя. В целом по краю в некоторых районах может подняться уровень воды в реках из-за ливней.

— В ближайшие сутки в Верхнебуреинском и Хабаровском районах на реках возможны подъемы уровней воды на 1,0−1,5 м с подтоплением поймы и затоплением низких мест в населенных пунктах незащищенных дамбами. Также в Нанайском и Амурском районах прогнозируется неблагоприятная ситуация с погодой — сильные ливни, грозы и усиление ветра до 16 метров в секунду, — отметила пресс-секретарь краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова.