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12:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Уровень Амура возле Хабаровска упадет из-за дождей

Осадки, которые пройдут на протяжении всей недели, не должны привести к опасным гидрологическим явлениям.

Источник: AP 2017

В Хабаровске рост уровня воды в Амуре из-за осадков не прогнозируется, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Опасных гидрологических явлений на данный момент не ждут ни в МЧС, ни в Гидрометцентре.

 — Сейчас уровень Амура достаточно низкий и продолжит падать на 30−40 см. Дожди, которые ожидаются на неделе, пройдут точечно и этого недостаточно, чтобы можно было говорить о неблагоприятных гидрологических явлениях на Амуре, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — К тому же, ситуация с подъемом уровня воды в реке во многом зависит от Уссури, а там сейчас осадков нет. Идут дожди в Амурской области, возможно, что через неделю подъем уровня воды дойдет до Хабаровского края, но сказать точно пока нельзя. В целом по краю в некоторых районах может подняться уровень воды в реках из-за ливней.
— В ближайшие сутки в Верхнебуреинском и Хабаровском районах на реках возможны подъемы уровней воды на 1,0−1,5 м с подтоплением поймы и затоплением низких мест в населенных пунктах незащищенных дамбами. Также в Нанайском и Амурском районах прогнозируется неблагоприятная ситуация с погодой — сильные ливни, грозы и усиление ветра до 16 метров в секунду, — отметила пресс-секретарь краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова.

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