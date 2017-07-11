Жители Волочаевского городка в Хабаровске на неделю остались без горячей воды
Ремонтные работы местной котельной будут проводиться до понедельника.
Ремонтные работы местной котельной будут проводиться до понедельника.
В Хабаровске на ремонтные работы закрылась котельная, расположенная в Волочаевском городке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работа котельной «Волочаевская» приостановлена с 11 июля для проведения плановых работ, которые продлятся до 00.00 16 июля.
Помимо этого,
Напомним, сейчас также идут ремонтные работы теплотрассы по улице Запарина.