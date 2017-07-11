Жители Волочаевского городка в Хабаровске на неделю остались без горячей воды

Источник: Reuters

В Хабаровске на ремонтные работы закрылась котельная, расположенная в Волочаевском городке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Работа котельной «Волочаевская» приостановлена с 11 июля для проведения плановых работ, которые продлятся до 00.00 16 июля. Из-за этого горячей воды в течение 6 суток не будет в 7 жилых домах Волочаевского городка.

Помимо этого, из-за работ на трубопроводе ХТЭЦ-2 без горячего водоснабжения остались жители 164 жилых домой, 6 детских садов, 6 лечебных учреждений и 4 школы. В этом случае отключение горячей воды не продлится долго. Водоснабжение вернется в дома жителей зоны ТЭЦ-2 после 19.00 11 июля.