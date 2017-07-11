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12:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Самолет в честь Димаша выпустят в Китае

Первый рейс воздушное судно китайских авиалиний совершит 22 августа текущего года.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Самолет имени казахстанского певца Димаша Кудайбергена выпустят в Китае, сообщил продюсер и PR менеджер артиста Алпамыс Шаримов.

«Компания TianDao совместно с компанией Eastern company будут выпускать самолеты по заказу. Этот самолет посвящен онлайн-игре «Moonlight blade», — написал продюсер певца в Сети.

Димаш ранее выпустил саундтрек для онлайн-игры китайских боевых искусств «Moonlight Blade». Алпамыс Шаримов отметил, что первый рейс самолет с изображением Димаша совершит уже 22 августа из Шанхая в Пекин.

«Отныне имя Димаша превратится в бренд. Все поклонники Димаша, поздравляем», — поделился друг певца.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Самолет посвящен игре, но летать будет по-настоящему. Будет курсировать внутри Китая. Если у Димаша будет время, конечно, он посмотрит и, может, покатается на нем», — сказал Sputnik Казахстан Алпамыс Шаримов.

Продюсер и близкий друг певца отметил, что выпущенный ранее саундтрек к онлайн-игре уже покоряет музыкальные чарты.

«В самой популярной социальной сети Китая сейчас на главной странице выставлена фотография Димаша», — добавил продюсер.

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