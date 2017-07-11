Самолет в честь Димаша выпустят в Китае

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Самолет имени казахстанского певца Димаша Кудайбергена выпустят в Китае, сообщил продюсер и PR менеджер артиста Алпамыс Шаримов.

«Компания TianDao совместно с компанией Eastern company будут выпускать самолеты по заказу. Этот самолет посвящен онлайн-игре «Moonlight blade», — написал продюсер певца в Сети.

Димаш ранее выпустил саундтрек для онлайн-игры китайских боевых искусств «Moonlight Blade». Алпамыс Шаримов отметил, что первый рейс самолет с изображением Димаша совершит уже 22 августа из Шанхая в Пекин.

«Отныне имя Димаша превратится в бренд. Все поклонники Димаша, поздравляем», — поделился друг певца.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWZkQH7Hi6P/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@asharimov Димаштың атымен енді ұшақ жарыққа шығады! TianDao компаниясы Eastern company-мен бірге жеке тапсырысқа ұшақ шығаратын болды! Бұл ұшақ "Moonlight blade" онлайн ойыны желісіне арналмақ. Димаш осы ойынға "Уақыт-теңіз" атты саундтрек жазған болатын. 22 тамызда өзінің алғашқы рейсін Шанxайдан Пекинге орындайтын аталмыш ұшақта Димаштың бейнесі бейнеленетін болады. Үлкен әуе кемесі енді Димаштың атымен брендке айналмақ!!! Барша Димаштың жанкүйерлеріне, Dears, құтты болсын!!! #Dimash #Dears #DQ #TheSingerDimash #dimashkudaibergen #CHINA</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Alpamys Sharimov (@asharimov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-11T08:24:42+00:00">Jul 11, 2017 at 1:24am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Самолет посвящен игре, но летать будет по-настоящему. Будет курсировать внутри Китая. Если у Димаша будет время, конечно, он посмотрит и, может, покатается на нем», — сказал Sputnik Казахстан Алпамыс Шаримов.

Продюсер и близкий друг певца отметил, что выпущенный ранее саундтрек к онлайн-игре уже покоряет музыкальные чарты.