Самолет в честь Димаша выпустят в Китае
Первый рейс воздушное судно китайских авиалиний совершит 22 августа текущего года.
Первый рейс воздушное судно китайских авиалиний совершит 22 августа текущего года.
АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Самолет имени казахстанского певца Димаша Кудайбергена выпустят в Китае, сообщил продюсер и PR менеджер артиста Алпамыс Шаримов.
«Компания TianDao совместно с компанией Eastern company будут выпускать самолеты по заказу. Этот самолет посвящен
Димаш ранее выпустил саундтрек для
«Отныне имя Димаша превратится в бренд. Все поклонники Димаша, поздравляем», — поделился друг певца.
«Самолет посвящен игре, но летать будет
Продюсер и близкий друг певца отметил, что выпущенный ранее саундтрек к
«В самой популярной социальной сети Китая сейчас на главной странице выставлена фотография Димаша», — добавил продюсер.