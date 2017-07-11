Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Крымчанам хотят простить кредитные долги
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
24Юбилей Тома Круза
12:37 (мск), источник: Интерфакс

В Москве проходит церемония прощания с Антоном Носиком

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Церемония прощания с известным блогером и медиа-менеджером Антоном Носиком проходит в Москве в Центральном доме литераторов.

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент «Интерфакса», люди с цветами, желающие почтить память Носика, выстроились в очередь, которая начинается у входа в ЦДЛ и заканчивается в зале на втором этаже, где установлен гроб. В коридоре и зале висят фотографии из личного архива Носика, играет музыка, которую любил он сам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Открыл церемонию прощания президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. «Для меня он символ и образ того поколения конца 80-х, тех, кто практически на своих плечах вынес это славное и тяжелое время, и сделал это для того, чтобы выросло целое поколение людей, среди которых мы, люди старшего возраста, живём и смотрим в будущее», — сказал он.

Генеральный директор новостного портала Meduza Галина Тимченко отметила, что Носик своими делами доказал, что «свобода внутри», и призвала продолжать его дела во имя сохранения свободы.

Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования близким Носика, отметив, что его сила была в том, что он не думал, о том, что популярно или непопулярно, а делал то, что было нужно. «Я уверен, что его душа сейчас находится в том месте, где ему хорошо, и уверен, что он просит нас заниматься теми делами, которые у него были», — добавил раввин.

Читайте также
Антон Носик будет похоронен 11 июля на Востряковском кладбище

Носик будет похоронен сегодня в 14:00 в Москве на Востряковском кладбище.

Известный блогер, стартап-менеджер и журналист Антон Носик скончался в ночь на 9 июля на 52-м году жизни от сердечного приступа.

Антон Носик родился в 1966 году в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. С 1990 по 1997 год он жил в Израиле, где начал заниматься журналистикой. В 1998 году при содействии Фонда эффективной политики основал Газету.Ru, а в 1999 году — портал Lenta.ru. А. Носик также участвовал в создании многих медиа-проектов, с 2009 по 2011 год занимал пост главного редактора BFM.ru.

Комментарии
1
Супер Культурный
Талантливый журналист
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Популярный блогер Антон Носик скончался из-за проблем с сердцем
Во время загрузки произошла ошибка.
9 июля© Ньюстюб
 МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер бывший солист "Иванушек International"
МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
60% россиян заявили об отсутствии компенсации за переработку
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино Майя Турман-Хоук вошла в каст экранизации романа Луизы Мэй Элкотт «Маленькие женщины», которую готовит BBC One
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Петербург активно застраивают апартаментами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь