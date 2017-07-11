В Москве проходит церемония прощания с Антоном Носиком

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент «Интерфакса», люди с цветами, желающие почтить память Носика, выстроились в очередь, которая начинается у входа в ЦДЛ и заканчивается в зале на втором этаже, где установлен гроб. В коридоре и зале висят фотографии из личного архива Носика, играет музыка, которую любил он сам.

Открыл церемонию прощания президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. «Для меня он символ и образ того поколения конца 80-х, тех, кто практически на своих плечах вынес это славное и тяжелое время, и сделал это для того, чтобы выросло целое поколение людей, среди которых мы, люди старшего возраста, живём и смотрим в будущее», — сказал он.

Генеральный директор новостного портала Meduza Галина Тимченко отметила, что Носик своими делами доказал, что «свобода внутри», и призвала продолжать его дела во имя сохранения свободы.

Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования близким Носика, отметив, что его сила была в том, что он не думал, о том, что популярно или непопулярно, а делал то, что было нужно. «Я уверен, что его душа сейчас находится в том месте, где ему хорошо, и уверен, что он просит нас заниматься теми делами, которые у него были», — добавил раввин.

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Носик будет похоронен сегодня в 14:00 в Москве на Востряковском кладбище.

Известный блогер, стартап-менеджер и журналист Антон Носик скончался в ночь на 9 июля на 52-м году жизни от сердечного приступа.