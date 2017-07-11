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15:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Местные власти в Вихоревке Иркутской области затягивают подготовку к отопительному сезону

Объекты теплоснабжения не готовы к несению нагрузки в период 2017—2018 годов.

Местные власти в Вихоревке Иркутской области затягивают подготовку к отопительному сезону 2017−2018 годов. Как отметил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Александр Барнаков, выявлена неготовность объектов теплоснабжения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

В Вихоревке комиссией, куда вошли заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков, представители «Центра энергоресурсосбережения», государственной службы жилищного надзора Иркутской области, а также исполняющий обязанности главы администрации Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов, проведен осмотр объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда городского поселения.

«До сих пор не сформирован актуализированный план первоочередных мероприятий. В котельной “Водогрейная” отсутствует подготовленный персонал. Администрация Вихоревского городского поселения не принимает мер по ускорению проведения подготовительных работ к отопительному периоду», — отметил Александр Барнаков.

30 июня 2017 года администрацией Вихоревского городского поселения расторгнуто концессионное соглашение с «Тепловыми сетями» и заключен месячный договор аренды муниципального имущества с «Энергосферой — Иркутск». Однако по договорам субаренды на эксплуатации объектов холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод осталось «Тепловые сети».

«Из аварийно-технического запаса Иркутской области Вихоревскому муниципальному образованию выделено котельное и вспомогательное оборудование на общую сумму 20,7 млн рублей. В настоящее время завершаются работы по замене котла № 4, усилен фундамент котла № 6, проводятся работы по монтажу топки. Работы выполняют специалисты “Беком+” из Барнаула», — сообщили в пресс-службе.

Работники «Энергосферы — Иркутск» начали работы по замене трубопровода гидроуборки и пожаротушения, противопожарной сигнализации в галерее топливоподачи, идет демонтаж топки котла № 5. Проведена очистка кирпичных сборных газоходов к дымовой трубе. Всего в котельной «Водогрейная» на момент осмотра работали 13 сотрудников «Энергосферы — Иркутск», хотя, по словам генерального директора организации Алексея Смирницкого, приняты на работу 73 человека.

Неудовлетворительная подготовка к предстоящему отопительному сезону в Вихоревке отмечена и на других объектах коммунальной инфраструктуры. Не проводились работы в блочно-модульных котельных «Нефтяников» и «Байкальской», в которых требуется замена котельного оборудования. В неудовлетворительном состоянии оборудование объектов водопроводно-канализационного хозяйства. На лицо неукомплектованность специалистами и вспомогательным персоналом, отметили представители проверяющей комиссии.

На совещании в МинЖКХ Иркутской области рассмотрели вопросы подготовки к зиме в Вихоревке.

«Сформированы две дополнительные бригады, которые будут заниматься подготовкой к отопительному сезону вспомогательного оборудования на котельной “Водогрейная”. В ближайшее время будет сформирована третья бригада для этих работ. Местная власть своих обязательств не исполняет», — сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов.

На совещании принято решение ввести постоянный контроль ремонтных работ в Вихоревке силами специалистов «Центра энергоресурсосбережения».

Ранее правительством Иркутской области направлены обращения по вопросам неудовлетворительной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Вихоревка к отопительному периоду в адрес полномочного представителя президента РФ в СФО, СК РФ по Иркутской области, прокуратуры региона, Енисейского управления Ростехнадзора, федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Напомним, что спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заявил, что Вихоревка сама не справится с ремонтом теплоисточника. Глава регионального парламента выразил недовольство работой МинЖКХ Приангарья по подготовке города к отопительному сезону.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что правительство Иркутской области обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования. 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.

Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года из-за остановки котельной был введен режим ЧС, прошла 30 мая. Народные избранники посетили проблемный объект, пообщались с работниками предприятия и провели заседание по итогам поездки. Компания ООО «Тепловые сети», которая являлась подрядной организацией по ремонту и обслуживанию котельной, не была в состоянии обеспечить подготовку к новому отопительному сезону 2017−2018 годов. Спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что если у подрядчика нет программы выхода из кризиса, необходимо срочно решать вопрос с подготовкой водогрейной котельной и ремонтом котлов. Он также отметил, что котельная в любом случае должна быть полностью готова к новому отопительному периоду. Сергей Брилка подчеркнул, что лично будет контролировать ситуацию и приедет в Вихоревку в июле, августе и сентябре.

Чуть позже Арбитражный суд Иркутской области полностью удовлетворил иск администрации районного поселения о расторжении концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети», которое эксплуатировало котельную «Водогрейная» в Вихоревке. Между властями и ООО «Беком+» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене котлов № 4 и № 6 на сумму около 36 млн рублей.

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