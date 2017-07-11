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13:53 (мск), источник: АиФ Самара

Прокуратура требует отменить приказ об отчислении из техникума сироты

В прокуратуру Кировского района Самары обратилась сирота, которую отчислили из Самарского техникума промышленных технологий.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Кировского района Самары, было установлено, что студентку отчислили с 1 мая 2017 года на основании приказа исполняющего обязанности директора техникума, как прекратившую обучение, с одновременным прекращением выплат социальных пособий.

Однако нормы действующего законодательства не содержат указанного основания. Кроме того, несмотря на пропуски занятий, студентка имеет текущие оценки по большинству предметов и аттестована за предыдущий семестр.

В нарушении законодательства администрация учебного заведения не взяла у студентки письменных объяснений для установления причин и обстоятельств пропусков занятий, не выясняла, имеются ли уважительные причины пропуска занятий, не ознакомила её с приказом об отчислении под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания.

Прокуратура потребовала отменить приказ об отчислении студентки и выплатить ей причитающиеся социальные пособия.

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