В Самаре остановили реконструкцию Фабрики-кухни

Незаконсервированный остов здания открыт всем ветрам и ливням. Расширенные глазницы оконных проемов смотрят на груды строительного мусора. На объект подрядчик не выйдет в лучшем случае еще 10 дней. Дело в том, что освобождение здания от поздних наслоений вскрыло необходимость проведения дополнительных работ по укреплению конструкции, которые в проект заложены не были. Подрядчик проводил их за свой счет, чтобы сохранить здание. По данным ТРК «ТЕРРА», около 400 тысяч рублей не выплачено рабочим только за демонтаж кровли. Задолженность по другим работам накопилась уже за три месяца. На объекте сменились несколько бригад. Даже охране, которая пока на посту, жалованье за май задержали на 10 дней.