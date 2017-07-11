Жители Октябрьского района смогут бесплатно заняться плаванием

В программе могут принять участие представители местного сообщества «Активное долголетие» в возрасте от 55 до 80 лет, работники бюджетной сферы от 25 до 55 лет, члены семей, которые имеют положительный опыт ответственного родительства от 25 до 65 лет. А также инициативные граждане от 14 до 70 лет, желающие пройти подготовку к сдаче норм комплекса ГТО.