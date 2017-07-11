Личные вещи Вивьен Ли выставили на аукцион

В число лотов вошли украшения, картины, мебель, книги и аксессуары. Также на аукционе будут выставлены золотое кольцо от второго мужа Вивьен Ли, Лоуренса Оливье, с надписью «Laurence Olivier Vivien Eternally» и сценарий фильма «Унесенные ветром». Аукцион пройдет в Лондоне 26 сентября.

«Спустя пятьдесят лет после ее смерти этот аукцион откроет дверь в частный мир Вивьен, что позволит нам увидеть ее собственный взгляд на мир, который был доступен только ближайшим друзьям», — сказал председатель Sotheby’s U.K Гарри Далмени.

Вивьен Ли — английская актриса, обладательница двух премий «Оскар» за роли американских красавиц: Скарлетт О’Хара в «Унесённых ветром» и Бланш Дюбуа в «Трамвае “Желание”». В 2015 году на аукционе в Калифорнии был продан наряд, в котором Вивьен Ли снималась в роли Скарлетт О’Хара в фильме 1939 года «Унесенные ветром».