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14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Личные вещи Вивьен Ли выставили на аукцион

Личные вещи английской актрисы Вивьен Ли выставят на торги, которые будут проводиться аукционнным домом Sotheby’s. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает WWD.

В число лотов вошли украшения, картины, мебель, книги и аксессуары. Также на аукционе будут выставлены золотое кольцо от второго мужа Вивьен Ли, Лоуренса Оливье, с надписью «Laurence Olivier Vivien Eternally» и сценарий фильма «Унесенные ветром». Аукцион пройдет в Лондоне 26 сентября.

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«Спустя пятьдесят лет после ее смерти этот аукцион откроет дверь в частный мир Вивьен, что позволит нам увидеть ее собственный взгляд на мир, который был доступен только ближайшим друзьям», — сказал председатель Sotheby’s U.K Гарри Далмени.

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Вивьен Ли — английская актриса, обладательница двух премий «Оскар» за роли американских красавиц: Скарлетт О’Хара в «Унесённых ветром» и Бланш Дюбуа в «Трамвае “Желание”». В 2015 году на аукционе в Калифорнии был продан наряд, в котором Вивьен Ли снималась в роли Скарлетт О’Хара в фильме 1939 года «Унесенные ветром».

В 2015 году на аукционе было продано платье, в котором Ли играла роль Скарлетт О’Хара в фильме «Унесенные ветром». Речь идет о светло-сером хлопчатобумажном наряде с черными аппликациями. С молотка оно ушло за 137 тысяч долларов.

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