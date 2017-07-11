Личные вещи Вивьен Ли выставили на аукцион
Личные вещи английской актрисы Вивьен Ли выставят на торги, которые будут проводиться аукционнным домом Sotheby’s. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает WWD.
Личные вещи английской актрисы Вивьен Ли выставят на торги, которые будут проводиться аукционнным домом Sotheby’s. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает WWD.
В число лотов вошли украшения, картины, мебель, книги и аксессуары. Также на аукционе будут выставлены золотое кольцо от второго мужа Вивьен Ли, Лоуренса Оливье, с надписью «Laurence Olivier Vivien Eternally» и сценарий фильма «Унесенные ветром». Аукцион пройдет в Лондоне 26 сентября.
«Спустя пятьдесят лет после ее смерти этот аукцион откроет дверь в частный мир Вивьен, что позволит нам увидеть ее собственный взгляд на мир, который был доступен только ближайшим друзьям», — сказал председатель Sotheby’s U.K Гарри Далмени.
Вивьен Ли — английская актриса, обладательница двух премий «Оскар» за роли американских красавиц: Скарлетт О’Хара в «Унесённых ветром» и Бланш Дюбуа в «Трамвае “Желание”». В 2015 году на аукционе в Калифорнии был продан наряд, в котором Вивьен Ли снималась в роли Скарлетт О’Хара в фильме 1939 года «Унесенные ветром».
В 2015 году на аукционе было продано платье, в котором Ли играла роль Скарлетт О’Хара в фильме «Унесенные ветром». Речь идет о