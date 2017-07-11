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15:18 (мск), источник: БЕЛТА

Минск с каждым годом все больше преображается — журналист из Сирии

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск с каждым годом все больше преображается. Такое мнение высказал сегодня журналистам участник XIX Всемирного конгресса русской прессы, шеф-корреспондент московского бюро сирийского агентства САНА Фахед Камнакеш, передает корреспондент БЕЛТА.

Фахед Камнакеш признался, что в Беларуси находится не впервые — до этого бывал в Минске по рабочим вопросам, а также вместе с женой отдыхал в одном из санаториев в Гродно. По словам журналиста, с каждым приездом в страну он для себя отмечает, что Минск все больше преображается. «Я во многих странах побывал, но здесь такая чистота, такой порядок, и самое главное — такой дух народа, который до сих пор сохранил в себе лучшие советские традиции. Мы это очень высоко ценим, желаем вашей стране дальнейшего процветания», — сказал он.

Также Фахед Камнакеш выразил мнение, что Беларуси на данном этапе следует делать упор на развитие медицинского туризма.

Сегодня в течение дня в Минск прибывают участники XIX Всемирного конгресса русской прессы «Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации», который продлится до 15 июля. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, которое пройдет в Минске 12 июля. Состоится торжественное открытие, после чего запланированы две панельные сессии — «Вызовы и возможности: суверенитет, интеграция, глобализация» и «СМИ в условиях цифровой революции». Обе сессии нацелены на масштабное обсуждение актуальной для информационного сообщества повестки дня.

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