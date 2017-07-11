Минск с каждым годом все больше преображается — журналист из Сирии

Фахед Камнакеш признался, что в Беларуси находится не впервые — до этого бывал в Минске по рабочим вопросам, а также вместе с женой отдыхал в одном из санаториев в Гродно. По словам журналиста, с каждым приездом в страну он для себя отмечает, что Минск все больше преображается. «Я во многих странах побывал, но здесь такая чистота, такой порядок, и самое главное — такой дух народа, который до сих пор сохранил в себе лучшие советские традиции. Мы это очень высоко ценим, желаем вашей стране дальнейшего процветания», — сказал он.