Минск с каждым годом все больше преображается — журналист из Сирии
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск с каждым годом все больше преображается. Такое мнение высказал сегодня журналистам участник XIX Всемирного конгресса русской прессы,
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск с каждым годом все больше преображается. Такое мнение высказал сегодня журналистам участник XIX Всемирного конгресса русской прессы,
Фахед Камнакеш признался, что в Беларуси находится не впервые — до этого бывал в Минске по рабочим вопросам, а также вместе с женой отдыхал в одном из санаториев в Гродно. По словам журналиста, с каждым приездом в страну он для себя отмечает, что Минск все больше преображается. «Я во многих странах побывал, но здесь такая чистота, такой порядок, и самое главное — такой дух народа, который до сих пор сохранил в себе лучшие советские традиции. Мы это очень высоко ценим, желаем вашей стране дальнейшего процветания», — сказал он.
Также Фахед Камнакеш выразил мнение, что Беларуси на данном этапе следует делать упор на развитие медицинского туризма.
Сегодня в течение дня в Минск прибывают участники XIX Всемирного конгресса русской прессы «Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации», который продлится до 15 июля. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, которое пройдет в Минске 12 июля. Состоится торжественное открытие, после чего запланированы две панельные сессии — «Вызовы и возможности: суверенитет, интеграция, глобализация» и «СМИ в условиях цифровой революции». Обе сессии нацелены на масштабное обсуждение актуальной для информационного сообщества повестки дня.