Пожарные в Вайоминге сняли на видео «потустороннее» пламя

Источник: Publika.md

Как рассказали пожарные, «потустороннее» пламя стало результатом поджога рассыпанной на большой площади серы. Огнеборцы подошли к пламени, экипированные в защитное оборудование и противогазы, чтобы избежать отравления двуокисью серы, который является результатом горения серы.

Перед тем как потушить пожар, специалисты не удержались и сняли горение на видео. Кадры получились гипнотизирующие, пишет moya-planeta. ru.

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В Facebook пожарные объяснили, что использовали минимальное количество воды, чтобы остудить температуру горящей серы, поскольку добавление воды в двуокись серы создает сернистую кислоту (не путать с серной кислотой), которая может спровоцировать «кислотные дожди».