Пожарные в Вайоминге сняли на видео «потустороннее» пламя
В американском штате Вайоминг на видео сняли кадры жуткого и одновременно завораживающего пожара — огонь стелился по земле, словно неоновый шелк на ветру.
В американском штате Вайоминг на видео сняли кадры жуткого и одновременно завораживающего пожара — огонь стелился по земле, словно неоновый шелк на ветру.
Как рассказали пожарные, «потустороннее» пламя стало результатом поджога рассыпанной на большой площади серы. Огнеборцы подошли к пламени, экипированные в защитное оборудование и противогазы, чтобы избежать отравления двуокисью серы, который является результатом горения серы.
Перед тем как потушить пожар, специалисты не удержались и сняли горение на видео. Кадры получились гипнотизирующие, пишет
В Facebook пожарные объяснили, что использовали минимальное количество воды, чтобы остудить температуру горящей серы, поскольку добавление воды в двуокись серы создает сернистую кислоту (не путать с серной кислотой), которая может спровоцировать «кислотные дожди».
Серная «насыпь» образовалась в результате выбросов от Техасского завода, филиал которого действовал в этой местности в 1950-х годах. Большая часть химического вещества смешалась с грунтом и по причинам, которые еще предстоит установить, загорелась.