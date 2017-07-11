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15:29 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Жителей Екатеринбурга приглашают на расчистку дна Городского пруда

Точное время и место субботников.

Два субботника по расчистке дна Городского пруда пройдут в столице Урала в ближайшие выходные, 15 и 16 июля, сообщает корреспондент «Аиф-Урал». Информация об этом размещена на странице «Типичный Екатеринбург» ВКонтакте. «Из-за ремонта Макаровского моста уровень воды в Истети понизили, обнажив загаженное дно. Давайте пойдем на субботник и очистим сердце города!», — призывают организаторы.

Чистка будет проходить в два этапа. 15 июля, в субботу, с 10.00 волонтеры будут чистить берег возле театра драмы. 16 июля, в воскресенье, в 10.00 нужно будет убрать дно от спорткомплекса Динамо до Макаровского моста. Устроители отмечают, что приходить на субботник желательно в резиновых сапогах и хорошо бы иметь при себе перчатки и пакеты для сбора мусора.

Напомним, что понижение уровня воды в Городском пруду Екатеринбурга обнажило кучи мусора, в том числе — пустых бутылок из-под алкоголя.

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