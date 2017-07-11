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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Иммигрантам лучше всего живется в Швеции

Лучшей страной для иммиграции оказалась Швеция, худшей — Кения, Россия находится на 24-м месте из 80. Рейтинг был составлен американским журналом U.S. News & World Report на основании опроса 21 тыс. человек. Опрашиваемые должны были оценить такие показатели, как экономическая стабильность, рынок труда, а также собственное желание переехать в ту или иную страну.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как следует из рейтинга американского журнала U.S. News & World Report, страной, в которой лучше всего живется иммигрантам, оказалась Швеция. На втором месте в рейтинге лучших стран для иммигрантов — Канада, на третьем — Швейцария. Кроме них в топ-10 входят: Австралия, Германия, Норвегия, США, Нидерланды, Финляндия и Дания. В рейтинге 80 стран худшими для иммиграции оказались Кения, Гватемала и Тунис. Россия находится на 24-м месте.

Рейтинг был составлен на основании данных опроса, проведенного U.S. News & World Report для своего ежегодного рейтинга лучших стран для жизни. В общей сложности были опрошены 21 тыс. человек из разных стран. Среди показателей, которые оценивали авторы рейтинга лучших стран для иммиграции, — экономическая стабильность, хороший рынок труда, равенство доходов и «это место, где я хотел бы жить». Также учитывались: доля иммигрантов в населении страны (в Швеции эта доля достигает 10%), количество денег, переводимых иммигрантами домой, а также меры по интеграции, принимаемые властями страны.

По подсчетам Всемирного банка, в 2015 году в мире было по меньшей мере 250 млн иммигрантов, что соответствует 3,4% населения Земли. Больше всего иммигрантов было в США (46,6 млн), Германии (12 млн), России (11,6 млн), Саудовской Аравии (10,2 млн) и Великобритании (8,5 млн). При этом наиболее высокая доля иммигрантов приходится на небольшие страны Персидского залива — Катар (91%), ОАЭ (88%) и Кувейт (72%). Среди стран, из которых происходит наибольшее число иммигрантов, — Индия (15,6 млн), Мексика (12,3 млн), Россия (10,6 млн), Китай (9,5 млн) и Бангладеш (7,2 млн).

Яна Рождественская

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