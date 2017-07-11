Движение транспорта на улице Чуйкова сделают односторонним
Движение транспорта по улице Чуйкова в Центральном районе Волгограда планируют сделать односторонним.
Движение транспорта по улице Чуйкова в Центральном районе Волгограда планируют сделать односторонним.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Данное решение должно избавить дорогу от заторов. В настоящее время автомобили часто с трудом разъезжаются на этом отрезке
Когда будет введена новая схема движения, пока не решено. Автомобилистов Волгограда обещают оповестить об изменениях заранее.