Движение транспорта на улице Чуйкова сделают односторонним

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Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, нововведение коснется отрезка от улицы Комсомольской до Краснознаменской. Транспорт по данному участку будет направляться в сторону Ворошиловского района.

Данное решение должно избавить дорогу от заторов. В настоящее время автомобили часто с трудом разъезжаются на этом отрезке из-за множества припаркованных у обочины машин.