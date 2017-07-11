Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Кофе продлевает жизнь
Порошенко заявил об «очередном поражении» Кремля
В России массово закрываются агентства недвижимости
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: В Киеве пожаловались на умопомрачение бойцов АТО
СМИ о версиях крушения малайзийского "Боинга"
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
"Теперь его не остановить": Анисина о любви Джигурды и разводе
Овсиенко о ребёнке: Женщины в моем возрасте рожают
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12«Мать Ганга»
16:53 (мск), источник: АиФ Волгоград

Движение транспорта на улице Чуйкова сделают односторонним

Движение транспорта по улице Чуйкова в Центральном районе Волгограда планируют сделать односторонним.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, нововведение коснется отрезка от улицы Комсомольской до Краснознаменской. Транспорт по данному участку будет направляться в сторону Ворошиловского района.

Данное решение должно избавить дорогу от заторов. В настоящее время автомобили часто с трудом разъезжаются на этом отрезке из-за множества припаркованных у обочины машин.

Когда будет введена новая схема движения, пока не решено. Автомобилистов Волгограда обещают оповестить об изменениях заранее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Цена «золота». Чем кончился скандал с медалями в адыгейской школе
Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок
США провели успешные испытания ПРО THAAD на Аляске
Медведев рассказал о методах проведения переписи населения
Россияне стали более чувствительными к ценам в магазинах
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Полина Максимова и Юрий Колокольников сыграют любовь в сериале Канал НТВ готовит к эфиру новый детективный проект о романтических отношениях между сотрудниками полиции
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Петербург активно застраивают апартаментами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь