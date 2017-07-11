Десятки улиц Нижнего Новгорода в плане уборки оказались бесхозными

Из восьми районов Нижнего Новгорода самым бесхозным в этом списке оказался Советский район. Там прокуроры выявили 36 таких территорий. Следом за ним идет Автозаводский район: там никогда не убирают двадцать одну улицу. А вот в Ленинском и Приокском районах таких «белых пятен грязи» прокуроры не выявили.