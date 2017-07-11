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16:48 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Десятки улиц Нижнего Новгорода в плане уборки оказались бесхозными

Нижегородская прокуратура составила список городских территорий, по каким-то причинам не входящих в ведомость уборочных площадей, то есть тех, которые не приводят в порядок районные администрации.

Из восьми районов Нижнего Новгорода самым бесхозным в этом списке оказался Советский район. Там прокуроры выявили 36 таких территорий. Следом за ним идет Автозаводский район: там никогда не убирают двадцать одну улицу. А вот в Ленинском и Приокском районах таких «белых пятен грязи» прокуроры не выявили.

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