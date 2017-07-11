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15:30 (мск), источник: Tengrinews

Зарегистрирован миллионный посетитель EXPO в Астане

На выставке EXPO-2017 в Астане зарегистрировали миллионного посетителя, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сотрудники Главного операционного центра следили за всеми четырьмя входными группами, регистрируя каждого посетителя. У каждого входа на выставку дежурили гольф-кары, чтобы оперативно доставить миллионного посетителя в медиа-центр для чествования. Миллионного посетителя зарегистрировали в 18.06 на северной входной группе со стороны монумента 25-летия независимости Республики Казахстана.

Напомним, вечером 29 июня 2017 года был зарегистрирован пятисоттысячный посетитель международной специализированной выставки.

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