Зарегистрирован миллионный посетитель EXPO в Астане
На выставке EXPO-2017 в Астане зарегистрировали миллионного посетителя, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На выставке EXPO-2017 в Астане зарегистрировали миллионного посетителя, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сотрудники Главного операционного центра следили за всеми четырьмя входными группами, регистрируя каждого посетителя. У каждого входа на выставку дежурили
Напомним, вечером 29 июня 2017 года был зарегистрирован пятисоттысячный посетитель международной специализированной выставки.