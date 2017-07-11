Зарегистрирован миллионный посетитель EXPO в Астане

Сотрудники Главного операционного центра следили за всеми четырьмя входными группами, регистрируя каждого посетителя. У каждого входа на выставку дежурили гольф-кары, чтобы оперативно доставить миллионного посетителя в медиа-центр для чествования. Миллионного посетителя зарегистрировали в 18.06 на северной входной группе со стороны монумента 25-летия независимости Республики Казахстана.