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10Умер Илья Глазунов
12«Мать Ганга»
16:35 (мск), источник: ТАСС

Илья Глазунов похоронен на Новодевичьем кладбище

Отпевание художника прошло в Богоявленском соборе.

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11
фотографий
11
фотографий

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Народный художник СССР Илья Глазунов, скончавшийся 9 июля от остановки сердца, был похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище рядом с актером Владимиром Зельдиным.

Ранее прошло отпевание в Богоявленском соборе. Попрощаться с художником пришли сотни человек, включая его выпускников, — Глазунов был основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Сын Ильи Сергеевича, художник Иван Глазунов, сообщил, что выбор места проведения отпевания его отца был очевиден. «Дорожка в Богоявленский собор в Елохове нахожена и насмолена. В моем детстве мы с отцом часто приходили сюда. Особенно на Пасху и Рождество», — поделился воспоминаниями Иван Глазунов.

За свою жизнь Илья Глазунов создал более 6 тыс. художественных работ.

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