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16:23 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге сэкономили на ширине «зебр» на дорогах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Пешеходные переходы в Петербурге сделали уже ради экономии.

«В 2017 году продолжилась работа по экономии объемов нанесения разметки применительно к пешеходным переходам. Эта вынужденная мера связана в первую очередь с недостаточным финансированием работ по нанесению дорожной разметки и применяется на неинтенсивных пешеходных переходах», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД).

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом, заверили в дирекции, у станций метро, торгово-развлекательных центров «в большей массе по-прежнему остались шестиметровые пешеходные переходы».

«Как уменьшение размечаемой поверхности пешеходных переходов, так и уменьшение ширины продольных линий разметки экономит 30% объемов работ, что позволяет Дирекции выполнить работы на большем количестве улиц», — отметили в дирекции.

Данная работа, безусловно, ведет к оптимизации расходования бюджетных средств в городе, однако влияние подобных мероприятий в части обеспечения безопасности дорожного движения предстоит оценить по результатам эксплуатации данной разметки.
Дирекции по организации дорожного движения

Как передали корреспонденты «Интерфакса», после обновления дорожной разметки в разных районах города вместо двух разделенных рядов «зебры» остался один широкий. При этом общая площадь перехода сократилась.

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