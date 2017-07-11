В Петербурге сэкономили на ширине «зебр» на дорогах
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Пешеходные переходы в Петербурге сделали уже ради экономии.
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Пешеходные переходы в Петербурге сделали уже ради экономии.
«В 2017 году продолжилась работа по экономии объемов нанесения разметки применительно к пешеходным переходам. Эта вынужденная мера связана в первую очередь с недостаточным финансированием работ по нанесению дорожной разметки и применяется на неинтенсивных пешеходных переходах», — сообщили «Интерфаксу» в
При этом, заверили в дирекции, у станций метро,
«Как уменьшение размечаемой поверхности пешеходных переходов, так и уменьшение ширины продольных линий разметки экономит 30% объемов работ, что позволяет Дирекции выполнить работы на большем количестве улиц», — отметили в дирекции.
Данная работа, безусловно, ведет к оптимизации расходования бюджетных средств в городе, однако влияние подобных мероприятий в части обеспечения безопасности дорожного движения предстоит оценить по результатам эксплуатации данной разметки.
Как передали корреспонденты «Интерфакса», после обновления дорожной разметки в разных районах города вместо двух разделенных рядов «зебры» остался один широкий. При этом общая площадь перехода сократилась.