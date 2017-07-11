Это Вам от души: мужчина оштрафован за пополнение баланса инспектора ДКУИС
АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Суд вынес приговор мужчине, который пополнил баланс мобильного телефона инспектора департамента комитета
АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Суд вынес приговор мужчине, который пополнил баланс мобильного телефона инспектора департамента комитета
По информации
Суд признал его виновным по административной статье 676 «Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами». Теперь нарушитель должен заплатить штраф в размере 200 МРП, или более 450 тысяч тенге.