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19:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Это Вам от души: мужчина оштрафован за пополнение баланса инспектора ДКУИС

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Суд вынес приговор мужчине, который пополнил баланс мобильного телефона инспектора департамента комитета уголовно-исполнительной системы Атырауской области.

Источник: Sputniknews.kz

По информации пресс-службы специализированного административного суда Атырау, мужчина состоит на пробационном контроле департамента. В мае этого года он пополнил баланс мобильного телефона старшего инспектора областного ДКУИС, а после этого отправил SMS со словами «Это Вам от души».

Суд признал его виновным по административной статье 676 «Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами». Теперь нарушитель должен заплатить штраф в размере 200 МРП, или более 450 тысяч тенге.

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