Побит рекорд Gangnam Style по количеству просмотров в YouTube

Источник: Tengrinews

Как пишет издание, сегодня композиция Wiz Khalifa — See You Again стала самым популярным видео на YouTube за все время, опередив на момент написания новости южнокорейского рэпера на полтора миллиона просмотров.

Песня See You Again вошла в саундтрек к фильму «Форсаж 7». Клип посвящен актеру Полу Уокеру, игравшему в фильме и погибшему в автомобильной аварии в 2013 году.

Клип Gangnam Style рэпера PSY был размещен на YouTube в июле 2012 года и вскоре стал самым популярным видео на сервисе. По словам PSY, песня о южнокорейской «золотой молодежи» посвящена «идеальной девушке, знающей, когда надо быть утонченной, а когда дикой».

Знаменитый танец наездника публично станцевали Генсек ООН Пан Ги Мун, китайский диссидент Ай Вэйвэй, мэр Лондона Борис Джонсон, теннисистка Мария Шарапова, голливудский актер Хью Джекман и многие другие знаменитости.