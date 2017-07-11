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19:57 (мск), источник: Tengrinews

Побит рекорд Gangnam Style по количеству просмотров в YouTube

Видеоклип рэпера Wiz Khalifa на песню See You Again стал новым рекордсменом на YouTube, опередив предыдущего лидера — PSY с хитом Gangnam Style, сообщает The Verge.

Источник: Tengrinews

Как пишет издание, сегодня композиция Wiz Khalifa — See You Again стала самым популярным видео на YouTube за все время, опередив на момент написания новости южнокорейского рэпера на полтора миллиона просмотров.

Песня See You Again вошла в саундтрек к фильму «Форсаж 7». Клип посвящен актеру Полу Уокеру, игравшему в фильме и погибшему в автомобильной аварии в 2013 году.

Клип Gangnam Style рэпера PSY был размещен на YouTube в июле 2012 года и вскоре стал самым популярным видео на сервисе. По словам PSY, песня о южнокорейской «золотой молодежи» посвящена «идеальной девушке, знающей, когда надо быть утонченной, а когда дикой».

Знаменитый танец наездника публично станцевали Генсек ООН Пан Ги Мун, китайский диссидент Ай Вэйвэй, мэр Лондона Борис Джонсон, теннисистка Мария Шарапова, голливудский актер Хью Джекман и многие другие знаменитости.

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