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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

«Скалу» Джонсона выдвинули в президенты США

Рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон выдвинут в президенты США. Об этом сообщает The Independent.

Источник: Reuters

Заявка на участие Джонсона в президентской кампании-2020 поступила в Федеральную избирательную комиссию от имени некоего Кентона Тилфорда из Западной Вирджинии. Чиновники затрудняются сказать, кем он приходится актеру.

Персона
Дуэйн Джонсон

Как уточняет издание, ранее Джонсон неоднократно упоминал, что не прочь заняться политикой. В мае 2017 года он заявил: «Меня очень сильно беспокоит судьба нашей страны, и мысль о том, что я могу в один прекрасный день стать президентом, чтобы оказать на политику позитивное воздействие и заняться глобальными изменениями, очень вдохновляет. Но пока этого не случилось, очень важно, чтобы во главе страны сейчас и в будущем стоял сильный и честный лидер».

Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» — американский рестлер и киноактер, многократный победитель и призер чемпионантов по рестлингу. С 2001 года начал сниматься в кино, в 2002 году исполнил главную роль в фильме «Царь скорпионов». Гонорар «Скалы» в 5,5 миллионов долларов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как наивысший гонорар за первую главную роль.

Комментарии
2
Сергей Костенко
А Псаки??? А как же Псаки???
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Иван Петров
Надо выдвинуть Колю Кувалду Валуева
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