«Скалу» Джонсона выдвинули в президенты США

Как уточняет издание, ранее Джонсон неоднократно упоминал, что не прочь заняться политикой. В мае 2017 года он заявил: «Меня очень сильно беспокоит судьба нашей страны, и мысль о том, что я могу в один прекрасный день стать президентом, чтобы оказать на политику позитивное воздействие и заняться глобальными изменениями, очень вдохновляет. Но пока этого не случилось, очень важно, чтобы во главе страны сейчас и в будущем стоял сильный и честный лидер».