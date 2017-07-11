Режим ЧС из-за сибирского шелкопряда сняли в Черемховском и Заларинском районах

В мае леса там обрабатывали химикатами с помощью авиации. Очаги заражения ликвидировали на площади около 17 000 гектаров. Накануне работы наземным способом начались в Качугском районе. Планируется, что до 15 июля там обработают более двух тысяч гектаров. Сибирский шелкопряд крайне опасное для хвойных лесов насекомое. Вредитель распространён на территории четырёх сибирских регионов. Всего поражено более миллиона гектаров тайги.