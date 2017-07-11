Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Кофе продлевает жизнь
В Абхазии напали на группу российских туристов: есть погибший
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с «пьяным мальчиком»
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на РФ
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в американские выборы – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Природные пожары в Калифорнии
18:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Режим ЧС из-за сибирского шелкопряда сняли в Черемховском и Заларинском районах

В Черемховском и Заларинском районах сняли режим ЧС из-за распространения сибирского шелкопряда.

В мае леса там обрабатывали химикатами с помощью авиации. Очаги заражения ликвидировали на площади около 17 000 гектаров. Накануне работы наземным способом начались в Качугском районе. Планируется, что до 15 июля там обработают более двух тысяч гектаров. Сибирский шелкопряд крайне опасное для хвойных лесов насекомое. Вредитель распространён на территории четырёх сибирских регионов. Всего поражено более миллиона гектаров тайги.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Отток капитала из России вырос на 70 процентов
МИД РФ отреагировал на введение биометрического контроля Киевом
Медведев рассказал о методах проведения переписи населения
Россияне стали более чувствительными к ценам в магазинах
Кузнецова проиграла в четвертьфинале Уимблдона
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь