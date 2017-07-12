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08:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области разработают памятки для владельцев свиней

Мера поможет предотвратить распространение АЧС в регионе.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поручил подчиненным подготовить памятки для владельцев свиней личных подсобных (ЛПХ) и фермерских хозяйств (КВХ). Создание подробных инструкций для фермеров поможет избежать распространения вируса АЧС в регионе. Поручение прозвучало во время видеоконференции с главами муниципальных районов области во вторник, 11 июля.

— Нужно подготовить памятки пошаговых действий, связанных с приобретением молодняка поголовья, реализацией мяса, поставкой кормов, и попробовать через органы на местах довести их до каждого. Я надеюсь, что и на федеральном уровне примут соответствующие поправки к закону, — отметил Алексей Гордеев.

Заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов сообщил, что в 2017 году случаев африканской чумы свиней в Воронежской области не регистрировалось. Однако риск заноса вируса велик — через регион проходят три федеральных трассы, по которым перевозят животных и животноводческую продукцию.

Чтобы не допустить распространение АЧС, в Воронежской области создадут места для временного содержания животных, на которых у хозяев нет ветеринарных документов (либо документы выданы с нарушением законодательства). Кроме того, в каждом населенном пункте определят места захоронения биологических отходов. Риск заноса АЧС поможет снизить и перепрофилирование ЛПХ и КФХ, занимающихся выращиванием свиней, на разведение альтернативных видов животных.

Правительство также обеспечит учет реального поголовья свиней в ЛПХ. Пока организация учета «вызывает озабоченность», сообщил Виктор Логвинов. Например, в Поворинском районе при подворном обходе поголовье свиней оказалось вдвое больше, чем числилось в похозяйственных книгах. Алексей Гордеев подчеркнул, что содержание скота требует регулирования в любых формах хозяйствования, поскольку «скот сегодня становится источником болезней». Глава региона поручил продумать меры ответственности за сокрытие количества поголовья. «Как минимум ответственность должна быть мотивационной», заявил губернатор.

Справка «РИА Воронеж»

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, которая передается при контакте с больными животными, через продукты из свинины, с помощью клещей или при перемещении свиней. Вакцины от АЧС не существует, почти все животные умирают. Болезнь относится к особо опасным, хотя человек ей заразиться не может. Заболевших животных уничтожают. Для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий по локализации АЧС отводится 30 дней со дня убоя последней свиньи. В Воронежской области в сентябре 2016 года зарегистрировали четыре очага АЧС — в Панинском, Поворинском, Верхнехавском и Терновском районах.

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