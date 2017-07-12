В Воронежской области разработают памятки для владельцев свиней

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поручил подчиненным подготовить памятки для владельцев свиней личных подсобных (ЛПХ) и фермерских хозяйств (КВХ). Создание подробных инструкций для фермеров поможет избежать распространения вируса АЧС в регионе. Поручение прозвучало во время видеоконференции с главами муниципальных районов области во вторник, 11 июля.

— Нужно подготовить памятки пошаговых действий, связанных с приобретением молодняка поголовья, реализацией мяса, поставкой кормов, и попробовать через органы на местах довести их до каждого. Я надеюсь, что и на федеральном уровне примут соответствующие поправки к закону, — отметил Алексей Гордеев.

Заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов сообщил, что в 2017 году случаев африканской чумы свиней в Воронежской области не регистрировалось. Однако риск заноса вируса велик — через регион проходят три федеральных трассы, по которым перевозят животных и животноводческую продукцию.

Чтобы не допустить распространение АЧС, в Воронежской области создадут места для временного содержания животных, на которых у хозяев нет ветеринарных документов (либо документы выданы с нарушением законодательства). Кроме того, в каждом населенном пункте определят места захоронения биологических отходов. Риск заноса АЧС поможет снизить и перепрофилирование ЛПХ и КФХ, занимающихся выращиванием свиней, на разведение альтернативных видов животных.

Правительство также обеспечит учет реального поголовья свиней в ЛПХ. Пока организация учета «вызывает озабоченность», сообщил Виктор Логвинов. Например, в Поворинском районе при подворном обходе поголовье свиней оказалось вдвое больше, чем числилось в похозяйственных книгах. Алексей Гордеев подчеркнул, что содержание скота требует регулирования в любых формах хозяйствования, поскольку «скот сегодня становится источником болезней». Глава региона поручил продумать меры ответственности за сокрытие количества поголовья. «Как минимум ответственность должна быть мотивационной», заявил губернатор.

Справка «РИА Воронеж»