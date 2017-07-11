Казахстанцы не могут заселиться в отель в Турции из-за банкротства туроператора

Источник: Kazinform

Один из крупнейших туроператоров, партнером в Казахстане которого является компания «Kompas», объявила о своем банкротстве сегодня в 14.00 по времени Турции.

Между тем, оказавшимся в неудобной ситуации казахстанцам помогают сотрудники консульства Казахстана в Анталии.

«Представители “Элит Класс” говорят, что причиной, вызвавшей банкротство, является неисполнение своих обязательств партнерской компанией “Компас”, которая находится в Казахстане. Кроме компании “Компас” у “Элит Класса” есть и другие партнеры в Казахстане, их названия выясняются. В данный момент 30 наших граждан сидят в лобби отеля Sueno Belek. Консул Казахстана в Анталии уже выехал на место для оказания помощи и решения вопроса расселения граждан в отель, поскольку номера не оплачены», — рассказал в интервью корреспонденту Казинформа по телефону руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«Завтра в Анталию начнут прибывать другие туристы, купившие путевки у этих туроператоров. Мы убедительно призываем граждан, приобретших путевки у этого туроператора или у компаний, имевших отношение с обанкротившимся туроператором, воздержаться от поездок до выяснения всех обстоятельств и решения проблем», — добавил Ануар Жайнаков.