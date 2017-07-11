«Охота на зайцев» в автобусах Алматы: более 90 человек забрали в РУВД

Источник: Tengrinews

Как сообщил директор ТОО «Green Bus Company» Баурджан Кулишев, с 1 по 4 июля этого года был проведен мониторинг по проспекту Абая и улице Тимирязева. При проверке контролерами были выявлены нарушения со стороны водительского состава по сбору денежных средств — 306 рапортов.

Также 92 безбилетных пассажира были доставлены в РУВД/РОП для принятия мер по статье 622 пункт 2 (с 1 по 3 июля).

Отмечается, что основной работой было изъятие проездных билетов у пассажиров с 26 июня по 4 июля. Было изъято 40 просроченных проездных билетов (в том числе студенческие проездные билеты).