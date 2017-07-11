«Охота на зайцев» в автобусах Алматы: более 90 человек забрали в РУВД
За три дня в Алматы поймали более 90 безбилетных пассажиров, передает Tengrinews.kz.
За три дня в Алматы поймали более 90 безбилетных пассажиров, передает Tengrinews.kz.
Как сообщил директор ТОО «Green Bus Company» Баурджан Кулишев, с 1 по 4 июля этого года был проведен мониторинг по проспекту Абая и улице Тимирязева. При проверке контролерами были выявлены нарушения со стороны водительского состава по сбору денежных средств — 306 рапортов.
Также 92 безбилетных пассажира были доставлены в РУВД/РОП для принятия мер по статье 622 пункт 2 (с 1 по 3 июля).
Отмечается, что основной работой было изъятие проездных билетов у пассажиров с 26 июня по 4 июля. Было изъято 40 просроченных проездных билетов (в том числе студенческие проездные билеты).
«В настоящее время нами продолжается профилактическая работа по выявлению сбора денежных средств с пассажиров общественного транспорта и при выявлении нарушений в работе водителя сотрудниками КРС составляется рапорт установленного образца, который передается в транспортные предприятия для принятия дисциплинарных мер», — говорится в сообщении автопарка.