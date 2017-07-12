50 юных талантов Самары будут получать городские стипендии
Власти Самары установили стипендии одаренным детям и талантливой молодежи на 2017 год.
Власти Самары установили стипендии одаренным детям и талантливой молодежи на 2017 год.
По информации администрации Самары, за достижения в сфере культуры и искусства городские стипендии в размере 5000 рублей ежемесячно будут получать 25 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, талантливые воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты самарских ВУЗов, проявившие себя в творчестве.
Также утвержден список 25 стипендиатов, которых решено поощрить за успехи в сфере физической культуры и спорта. Среди ребят, которые получат городскую стипендию — воспитанники муниципальных