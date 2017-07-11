Экипаж блондинок на ралли «Шелковый путь» погряз в навозе в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

«“Шелковый путь” очень сложен. Настолько, что не все справляются. Бывает, что машины горят, переворачиваются. Даже грузовики в этот раз, несмотря на то, что всего было четыре спецучастка, но историй было много и разных. У нас есть экипаж — две красавицы-блондинки. Они испытывают фантастические трудности, потому что они едут на маленькой машинке категории Т-3. Это, по сути, квадроцикл с крышей, но без стекол. Когда мы их встретили на финише, их машина была сплошным комом из грязи и, извините меня, навоза. Трассы по пути к Астане такие, земля такая плодородная, что налипает очень хорошо», — сказала Sputnik Казахстан ассистент дирекции ралли Татьяна Луцко.

На своей странице в социальных сетях Мария отшутилась словами «спасибо большое организаторам, которые сказали, что грязи будет совсем немного».

«Вот такими чистыми приехали вчера девчонки. Машина встала в аварийный режим, выдавая ошибку двигателя. Спецучасток проехали на скорости 40 км в час», — написала Мария в соцсети.

Во вторник, 11 июля, женский экипаж вместе с соперниками добрался до Астаны. Трассы Казахстана привлекают всех гонщиков своей непредсказуемостью и уникальностью.

«В Казахстане всегда идут на помощь, это очень приятно. Помощь местных властей — это 50 процентов успеха гонки. Безусловно, тут очень интересные трассы. Нашим гонщикам нравится скорость. Так как у вас достаточно равнинная площадь, тут можно развивать большие скорости. Казахстан еще славится высохшими руслами рек, которые также интересны. Удивительная страна с отзывчивыми людьми», — продолжила Луцко.

По словам ассистента дирекции, все гонщики настроены решительно и только на победу. На самой длинной трассе гонки Костанай — Астана, которая составила 909 километров, были и риски.

«Одна машина у нас загорелась от перегрузки, нагрузки. Но есть в транспорте специальные автоматические огнетушители, которые не дают машине сгореть полностью. Был такой спецучасток, где у нас перевернулся один грузовик. Он влетел в большую лужу, а в луже оказались подводные выбоины. Водитель не справился с управлением и улегся на бок. Его быстро поставили потом на «ноги», — рассказала она.

Столица Казахстана встретила гонщиков пасмурной погодой, а участники самого крупного в мире ралли-марафона настроены на победу. 90 спортивных экипажей, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, стартовали мира 7 июля 2017 года на Красной площади в Москве. В Казахстане их гостеприимно встретило бездорожье Костаная и Астаны.