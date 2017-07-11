Сильнейший ливень обрушился на Минск
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Мощный грозовой фронт дошел до Минска, сильный ливень обрушился на город, жители города делятся в социальных сетях фото непогоды.
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Мощный грозовой фронт дошел до Минска, сильный ливень обрушился на город, жители города делятся в социальных сетях фото непогоды.
Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что на ночь среды в стране объявлен оранжевый уровень опасности
Пока обстановка в городе спокойная, данных о подтоплениях улиц в белорусской столице не поступало.
По информации синоптиков, ненастная погода сохранится в Беларуси как минимум до четверга: в ряде регионов пройдут осадки, местами с грозами и градом.