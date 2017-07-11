Сильнейший ливень обрушился на Минск

Источник: Sputnik.by

Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что на ночь среды в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей.

Пока обстановка в городе спокойная, данных о подтоплениях улиц в белорусской столице не поступало.