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03:46 (мск), источник: Известия

Российской культуре — культурные центры

К концу 2017 года Министерство культуры планирует улучшить культурную инфраструктуру России.

Источник: Агентство «Москва»
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В 2017 году Министерство культуры планирует существенно улучшить культурную инфраструктуру регионов России, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. В конце года будет сдан в эксплуатацию дальневосточный Инновационный культурный центр (ИКЦ) на острове Русский. Продолжается реализация программы по строительству центров культурного развития (ЦКР) — до декабря планируется ввести в эксплуатацию девять центров в восьми регионах.

Все инициативы Минкультуры являются составной частью государственной культурной политики, которая направлена на то, чтобы независимо от места проживания у человека была возможность увидеть лучшее из отечественной и мировой культуры, а также реализовать свое право на художественное образование.

— Наша задача — развивать в регионах инфраструктуру культуры одновременно с развитием культурной среды. Если профессиональных творческих коллективов в глубинке нет, надо расширять гастроли, привозить выставки, развивать виртуальные проекты, поддерживать традиционную культуру, а для этого необходимы современные здания, — рассказал «Известиям» руководитель проектного офиса Минкультуры России (ФГБУК «Роскультпроект») Олег Иванов.

Инновационные культурные центры на территории России — самые масштабные проекты культурного строительства.

Помимо многофункциональной «начинки», эти здания должны отражать передовые тенденции архитектурной мысли. Так, ИКЦ на острове Русский будет представлять собой два гигантских купола, соединенных переходом. Конструкции куполов сделаны из дерева, во Владивосток элементы конструкций привезли из подмосковного Королёва. Площадь большого купола составит более 1,3 тыс. кв. м, малого — 830 кв. м, стоимость проекта — 523,1 млн рублей.

— При проектировании дальневосточного ИКЦ приоритет был отдан многофункциональности: медиатека, универсальный выставочный, лекционный и концертный залы, пространство для коворкинга и стартапов в области культурных инноваций, проектные комнаты: художественные мастерские и экспериментальные лаборатории, театральные и спортивные студии, торговые площади, кафе и др. Мы рассчитываем, что все работы, в том числе отделочные, будут завершены в срок, то есть до конца 2017 года, — рассказал заместитель директора департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Александр Сергадеев.

ИКЦ на острове Русском станет третьим по счету в Российской Федерации.

Ранее подобные учреждения появились в Первоуральске Свердловской области (2015), Калуге (открыт весной 2017 года) и, по словам их руководителей, работают успешно.

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— Центр принимает посетителей с 10:00 до 21:00 без выходных и вмещает в себя, скажем так, «клубы по интересам», — пояснил директор ИКЦ в Первоуральске Николай Михайлов. — Попасть на занятия и мероприятия очень просто: нужно прийти, зарегистрироваться, получить карту электронного доступа, а затем выбрать для себя наиболее интересное направление. Деятельность ИКЦ направлена на различные возрастные группы. Всё это бесплатно, в удобное для людей время.

В Калуге с момента замысла ИКЦ до воплощения его в реальности прошло четыре года. В результате рядом с Парком имени Циолковского появилось ультрасовременное здание с разнообразными культурно-образовательными пространствами.

— Мы недавно открылись, что-то в стадии становления, кое-что пока в проекте. Самое главное для нас — чрезвычайная популярность ИКЦ в городе: новое пространство притягивает правильную публику, — радуется худрук калужского ИКЦ Анна Сенатова. — Студенты, молодые семьи с детьми, люди среднего и старшего возраста — вот наша целевая аудитория. Хорошие лица, активные дискуссии, умные вопросы на лекциях и кинопоказах, востребованность тем и направлений — всё говорит в пользу проекта.

Центры культурного развития (ЦКР) — проект не столь амбиоциозный, но необходимый жителям малых городов.

— Все центры находятся в муниципальной собственности, — пояснили «Известиям» в Минкультуры. — Во всех работают детские, молодежные и взрослые коллективы — декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, хореографические, театральные, фотовидеостудии, эстрадно-вокальные и инструментальные, музыкального творчества. Кроме того, в рамках Года кино центры были оснащены оборудованием для организации кинопоказа.

Всего начиная с 2015 года в малых городах 21 региона введены в эксплуатацию 28 центров культурного развития.

К концу 2017-го планируется ввести в эксплуатацию ЦКР в республиках Карелия и Карачаево-Черкесия, а также Новгородской, Смоленской, Архангельской, Калининградской, Вологодской областях, два центра будут открыты в Ростовской области.

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