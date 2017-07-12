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02:09 (мск), источник: Известия

Москву признали самым комфортным городом в России

Столица получила максимальное количество баллов в «Индексе качества городской среды», который может стать основой для федерального проекта по благоустройству.

Источник: Reuters

Самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников признали Москву, а наименее комфортной городская среда оказалась в Волгограде. Такую картину показал «Индекс качества городской среды», с которым ознакомились «Известия». Его подготовило КБ «Стрелка» в рамках совместной работы с АИЖК. Минстрой отнесся к исследованию с большим вниманием и по итогам опытного применения готов использовать его в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

КБ «Стрелка» провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России — от самых малых до миллионников.

Оценка проводилась по показателям «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Баллы в каждом из пунктов складываются из ряда подпунктов — таких как, например, «Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие». Для оценки городов «Стрелка» использовала данные геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации и контента из социальных сетей.

Наиболее комфортной городскую среду признали в Москве.

Столица набрала 73% от максимально возможного числа баллов.

Это единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%). Авторы исследования подчеркивают, что в лидерах Москва оказалась не потому, что у нее самые широкие финансовые возможности, а так как здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей. Качество среды в остальных городах оценено как удовлетворительное (50−69%) или же неудовлетворительное (49% и менее). Следом за столицей идут Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Эти два города смогли обойти Москву в разделе «Социально-досуговая зона»: в Санкт-Петербурге ее комфорт оценили в 76%, в Казани — в 72%, а в Москве показатель составил 58%. По всем остальным пунктам столица показала лучшие результаты.

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В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса. Самый низший балл (18%) у города — по показателю «Озеленение и водные пространства».

Индекс был разработан в рамках программы развития городской среды. Это совместный проект КБ «Стрелка» и фонда Единого института развития в жилищной сфере. Фонд создан АИЖК, которое реализует государственную жилищную политику по повышению доступности жилья для граждан, развитию цивилизованного рынка аренды и комфортной городской среды.

Партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин отметил, что индекс позволяет оценить состояние городской среды и выявить ее проблемные зоны.

— Мы оцениваем отдельно каждое городское пространство — кто-то оказывается позади, а кто-то впереди. Можно сказать, какие городские проблемы наиболее распространены. Например, сейчас, по результатам обсчета 100 городов, мы видим, что больше чем в 80% случаев самое неблагополучное пространство города — это зеленые зоны и прибрежные пространства. А в 60% — общественное пространство, — отметил он.

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Глава Минстроя Михаил Мень сказал «Известиям», что оценка качества городской среды нужна «в том числе для того, чтобы измерять эффективность работы муниципальных и региональных властей».

— В этом году впервые страна приступила к системной работе над повышением качества городской среды в рамках приоритетного проекта («Формирование комфортной городской среды». — «Известия»), и мы должны понимать динамику изменений. Методика достаточно революционная — впервые будет сделана попытка объединить в одном индексе статистические данные, данные на основании аэрофотоснимков и открытые данные, например, из социальных сетей. Мы очень внимательно смотрим на первые шаги в реализации этой методики и по итогам опытного применения сможем использовать ее в рамках приоритетного проекта, — сообщил Михаил Мень.

Генеральный директор АИЖК Александр Плутник уточнил, что Минстрой, АИЖК и КБ «Стрелка» готовят методологические рекомендации по применению «Индекса качества городской среды», чтобы можно было оценить потенциал городских территорий и обозначить вектор их развития.

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— Данные, полученные в ходе исследования, будут открытыми и призваны помочь обнаружить актуальные городские проблемы. Этот инструмент станет важной частью готовящихся «Стандартов комплексного развития территорий», представляющей их оценочный блок. Их завершение запланировано на 2018 год, — сообщил Александр Плутник.

«Индекс качества городской среды» — проект, который продолжает развиваться. Он стал одним из итогов исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, данных по итогам Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности в мае 2016 года, а также — поручений председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по итогам форума «Городское развитие и совершенствование качества городской среды» в сентябре 2016 года.

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