В среду дождь снова не оставит хабаровчан в покое

Источник: Восток Медиа

Синоптики обещают жителям дальневосточной столицы небольшие кратковременные дожди в среду, 12 июля. Это означает, что их «мокрый» прогноз, о котором писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», продолжает становиться явью.

В ночные часы, которые прошли почти без осадков, температура воздуха «остыла» до +18 градусов по Цельсию. Сила южного ветра не превышала 10 метров в секунду. К утру небо очистилось от туч.