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03:34 (мск), источник: Восток Медиа

В среду дождь снова не оставит хабаровчан в покое

При этом из-за высоких температур духота никуда не денется.

Источник: Восток Медиа

Синоптики обещают жителям дальневосточной столицы небольшие кратковременные дожди в среду, 12 июля. Это означает, что их «мокрый» прогноз, о котором писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», продолжает становиться явью.

В ночные часы, которые прошли почти без осадков, температура воздуха «остыла» до +18 градусов по Цельсию. Сила южного ветра не превышала 10 метров в секунду. К утру небо очистилось от туч.

Днём воздух снова прогреется до +26…+28 градусов по Цельсию. Небольшие кратковременные дожди прогнозируются после полудня. Некоторые метео-источники сообщают о возможных грозах в вечерние часы. Ветер сохранит ту же силу и направление, что ночью.

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