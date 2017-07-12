Хабаровские стюардессы одними из первых отметят свой праздник

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске сегодня, 12 июля, отпразднуют свой день представители одной из самых романтичных профессий. Во всех странах отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Этому ремеслу уже больше 80 лет.

До 1928 года функции стюарда выполнял второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея подключить к работе привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Нашёлся ещё один довод в пользу женщин: они меньше весили, что имело большое значение для самолётов того времени.