Жительницы Хабаровского края чаще других россиянок решаются на аборт

В Хабаровском крае в последнее время медики замечают спад желающих искусственно прервать беременность. Тем не менее, общероссийская статистика показывает, что в регионе количество абортов выше, чем по стране.

Речь идёт о тех случаях, когда женщины по своему желанию идут на аборт. Процедура, которую необходимо сделать по медицинским показаниям, при составлении статистики не учитывалась. Представители системы здравоохранения пытались выяснить, почему беременные идут на такой шаг, но получить конкретный ответ на этот вопрос им не удалось.

«Такое решение не упирается в финансы. Сегодня финансовая поддержка деторождения, последующим детям очень мощная. Хотя, конечно, детей нужно воспитывать и дать им какую-то дорогу в жизнь. Очень часто среди молодых бывает случайная половая связь: не подумала, не предохранилась. Бывает ситуации, что в семье не рассчитали, бывает даже, что “лишний” ребёнок — тогда финансовая составляющая имеет место. Ещё раз повторю, недостаточно родить ребёнка, ему нужно дать какую-то путёвку в жизнь. Поэтому причины для аборта разные», — объяснила в интервью Хабаровской студии телевидения заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Галина Чижова.

Число молодых жительниц края, которые решаются прервать беременность, уже несколько лет остаётся практически стабильным. Показатели, если и падают, то незначительно.

«В Хабаровском крае последние годы снижается количество женщин, которые идут на аборт, и нас это радует, но оно всё равно остаётся выше общероссийских показателей. Очень тревожно, что особо не снижается количество абортов в группе девушек от 15 до 19 лет. В прошлом году в крае было зафиксировано семь случаев абортов у девушек до 15 лет», — рассказала собеседница.

В России существует ряд мер, чтобы переубедить женщин от поспешных решений: им дают возможность подумать. Врачи называют этот период «время тишины» или «неделя тишины». В регионе беременным предлагают обратиться в Хабаровскую епархию и центры социальной защиты, если они нуждаются в помощи и поддержке.

«Есть психологические моменты, и в этом плане в крае созданы кризисные центры. Там консультируют женщин, которые попали в трудную ситуацию и пытаются решить свою проблему за счёт аборта. Центры социальной защиты и епархия очень много делают для этих женщин, и это реальная помощь. Иногда это просто разговор, временный приют или помощь, которая потом может перерасти в нечто другое», — поделилась Галина Чижова.