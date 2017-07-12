Хабаровская молодежь сможет задать вопросы представителям городской администрации
14 июля работники управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города встретятся с хабаровчанами.
14 июля работники управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города встретятся с хабаровчанами.
Мероприятие пройдет в 16:00 на площади Блюхера, в случае дождя его перенесут в МКУ «ГЦОД» по адресу: улица Ленина, 85.
Сотрудники мэрии ответят на все вопросы молодежи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию движения «Добровольцы Хабаровска».