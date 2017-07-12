Судебные приставы из Хабаровского края встретились с должниками на посту ГИБДД
В Советской Гавани судебные приставы провели совместный рейд с госавтоинспекторами. Они ждали должников на посту ГИБДД.
В Советской Гавани судебные приставы провели совместный рейд с госавтоинспекторами. Они ждали должников на посту ГИБДД.
Всего служащие остановили 20 машин. Приставы проверили, есть ли у их владельцев задолженности за различные нарушения. В итоге они выявили пятерых автолюбителей, которые не оплатили вовремя штрафы ГИБДД. После встречи с представителями закона нарушители поспешили погасить долги, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на