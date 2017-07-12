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03:24 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы открыли потенциально самую маленькую звезду во Вселенной

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ученые обнаружили в созвездии Скульптора потенциально самую маленькую звезду Вселенной, чей радиус лишь немного больше сатурнианского, а масса — всего в 85 раз больше, чем у Юпитера, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Источник: AP 2017
Наше открытие является наглядной демонстрацией того, каких минимальных размеров могут достигать звезды. Если бы масса EBLM J0555−57Ab была чуть меньше, то тогда термоядерные реакции в ее ядре просто не запустились бы и она бы превратилась в коричневого карлика.
Александр Боттишер
Ученый из Кембриджского университета

Все звезды Млечного Пути и других галактик рождаются внутри особо плотных облаков из газа, часть из которых в определенный момент времени сгущается и начинает уплотняться. Со временем, температуры и давления внутри этих растущих сгустков вырастают до столь высоких значений, что в их центре начинают происходить термоядерные реакции между отдельными атомами водорода.

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Подобные реакции, как показывают расчеты астрофизиков, могут происходить только внутри достаточно крупных объектов, чья масса составляет примерно 7% от солнечной, что примерно в 130 раз больше массы Юпитера. Менее крупные небесные тела превращаются в коричневые карлики — «несостоявшиеся звезды», слабо светящиеся в инфракрасном диапазоне и постепенно угасающие.

Боттишер и его коллеги открыли первый пример звезды, находящейся на самой границе между коричневыми карликами и самыми тусклыми и небольшими красными карликами, наблюдая за тесными парами светил, одно из которых заметно меньше по размерам, чем его компаньон.

Когда такая небольшая и тусклая звезда проходит по диску более крупного светила, то его яркость резко падает, что позволяет астрономам очень точно измерить диаметр и массу и той и другой «половинок» двойной системы. Руководствуясь подобным принципом, астрономы из проекта EBLM уже несколько лет наблюдают за ночным небом южного полушария, пытаясь найти самые небольшие и тусклые звезды.

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Эти поиски увенчались полным успехом — недавно команде Боттишера удалось открыть рекордно малую звезду EBLM J0555−57Ab, расположенную всего в 600 световых годах от Земли в созвездии Скульптора. Она вращается вокруг почти полного двойника Солнца, совершая один оборот вокруг него всего за семь дней.

Это светило размером с Сатурн, чья масса составляет всего 8% от солнечной, обладает невероятно высокой плотностью для звезды и притягивает материю примерно в 300 раз сильнее, чем Земля. Как показывают наблюдения ученых, она отличается необычно спокойным характером для звезд небольших размеров, что вкупе с очень длинными сроками жизни у таких светил создает самые благоприятные условия для зарождения жизни.

«Самые небольшие звезды являются оптимальными для поиска двойников Земли и изучения их атмосферы. С другой стороны, прежде чем мы сможем приступить к таким поискам, нужно сначала всесторонне изучить и понять звезду, вокруг которой они вращаются или могут вращаться», — заключает Эмори Трио (Amaury Triaud), коллега Боттишера, недавно открывший уникальную планетную систему TRAPPIST-1 с семью аналогами Земли.

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